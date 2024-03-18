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Ковбои из США приедут на празднование Наурыза в Астану

Сегодня, 02:25
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сайт акимата Астаны Сегодня, 02:25
Сегодня, 02:25
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Фото: сайт акимата Астаны

Делегации из Соединенных Штатов Америи примут участие в качестве специальных гостей в спортивном мероприятии, которое пройдет в рамках празднования Наурыз мейрамы в Астане. Об этом сообщил сайт столичного акимата, передает BaigeNews.kz.

20 марта в Астане состоится празднование национального дня спорта. Жители столицы смогут бесплатно увидеть такие зрелищные состязания, как кокпар, аударыспақ, теңге ілу и қыз қуу.

Подробности мероприятия раскрыл руководитель городской Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Бахтияр Масанов. 

"Праздник Великого дня улуса, который отмечается в республике в течение 10 дней, называется Наурызнама. На каждый день этой декады назначены праздничные мероприятия. В этой связи управление спорта города совместно с Национальной спортивной ассоциацией 20 марта  в национальный день спорта  в конно-спортивном оздоровительном комплексе "Аргымак" проведет показательные выступления",  отметил Бахтияр Масанов.

По его словам, горожане смогут не только увидеть зрелищные состязания, но и бесплатно принять участие в мастер-классе по тогызкумалак и асык ату.

"Также будет ярмарка ремесленников. Приглашаем всех жителей и гостей столицы стать свидетелями прекрасного дня. Вход для жителей бесплатный",  добавил Бахтияр Масанов.

Представитель управления физической культуры и спорта Астаны отметил, что на мероприятии 20 марта отечественные и зарубежные спортсмены будут обмениваться опытом. 

"Мероприятие будет проходить с 10.00 до 15:00. Делегации из Соединенных Штатов примут участие в нем в качестве специальных гостей. Также в показательных выступлениях примут участие американские ковбои. Они обмениваются опытом с нашими всадниками. Иностранцам представят казахский кокпар",  рассказал руководитель отдела спорта управления физической культуры и спорта столицы Азамат Агзамов.

Кроме того, с 21 по 23 марта в Астане планируется проведение спортивных соревнований в пяти точках города. Победителям вручат ценные призы.

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