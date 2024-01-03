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Косуля прогуливалась в центре Павлодара

Сегодня, 12:27
АВТОР
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orel-shop.ru Сегодня, 12:27
Сегодня, 12:27
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Фото: orel-shop.ru

Павлодарские полицейские поймали гуляющую по набережной косулю и вывезли её за город, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.  

Полицейским сообщили, что по набережной Павлодара бегает косуля.

Стражи порядка выехали на место и увидели, как животное скачет по берегу, а горожане радостно наблюдают за ней.

Вместе с инспектором лесхоза и ветеринарии полицейские выловили животное. Осмотр показал, что никаких повреждений у косули нет. После этого её перевезли на автомашине в пойму реки Иртыш и отпустили в естественную среду обитания.

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