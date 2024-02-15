Костя Цзю назвал имя казаха, изменившего его жизнь

Знаменитый российский боксер Костя Цзю назвал имя казаха, который изменил его жизнь в лучшую сторону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Tofight.ru.

Спортсмен признался, что его мама увидела бои казахстанца Серика Конакбаева по телевизору, после чего решила отдать сына на бокс.

"Назову одного человека, благодаря которому и из-за которого родители меня отдали на бокс. Это Серик Конакбаев. Это наш казахский боксер, из-за которого моя мама захотела, чтобы я стал боксером", — заявил Костя Цзю.

Серик Конакбаев - серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, серебряный призёр чемпионата мира (1982), двукратный обладатель Кубка мира (1979, 1981), двукратный чемпион Европы (1979, 1981). Лучший боксёр-любитель мира (1981).