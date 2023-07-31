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Сегодня, 21:31
265
265Фото: pxhere.com
Кости трёхметрового доисторического дельфина нашли при строительстве бассейна в Шотландии
В Шотландии мужчина, копавший экскаватором бассейн на заднем дворе своего дома, обнаружил кости трёхметрового дельфина возрастом 8 тысяч лет, передаёт RT со ссылкой на The Times.
44-летний Пол Макдональд различил характерную форму черепа дельфина, после чего обнаружил остальные части скелета, сохранившиеся в глине.
"Я увидел округлую форму черепа, затем увидел нос и зубы и сразу понял, что это дельфин. Застряв в глине на такой глубине, я понял, что он должен быть древним", - уточнил он.
Предположительно, бутылконосого дельфина выбросило на берег, когда эта местность была частью древней береговой линии в конце последнего ледникового периода. Судя по имеющимся признакам, его труп нашли охотники-собиратели и приготовили из него пищу.
Также среди костей было обнаружено сломанное орудие, вырезанное из оленьего рога.
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