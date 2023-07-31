Кости трёхметрового доисторического дельфина нашли при строительстве бассейна в Шотландии

44-летний Пол Макдональд различил характерную форму черепа дельфина, после чего обнаружил остальные части скелета, сохранившиеся в глине.

"Я увидел округлую форму черепа, затем увидел нос и зубы и сразу понял, что это дельфин. Застряв в глине на такой глубине, я понял, что он должен быть древним", - уточнил он.

Предположительно, бутылконосого дельфина выбросило на берег, когда эта местность была частью древней береговой линии в конце последнего ледникового периода. Судя по имеющимся признакам, его труп нашли охотники-собиратели и приготовили из него пищу.

Также среди костей было обнаружено сломанное орудие, вырезанное из оленьего рога.