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  • Кости трёхметрового доисторического дельфина нашли при строительстве бассейна в Шотландии
pxhere.com Сегодня, 21:31
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Сегодня, 21:31
265
Фото: pxhere.com

Кости трёхметрового доисторического дельфина нашли при строительстве бассейна в Шотландии

В Шотландии мужчина, копавший экскаватором бассейн на заднем дворе своего дома, обнаружил кости трёхметрового дельфина возрастом 8 тысяч лет, передаёт RT со ссылкой на The Times

44-летний Пол Макдональд различил характерную форму черепа дельфина, после чего обнаружил остальные части скелета, сохранившиеся в глине.  

"Я увидел округлую форму черепа, затем увидел нос и зубы и сразу понял, что это дельфин. Застряв в глине на такой глубине, я понял, что он должен быть древним", - уточнил он. 

Предположительно, бутылконосого дельфина выбросило на берег, когда эта местность была частью древней береговой линии в конце последнего ледникового периода. Судя по имеющимся признакам, его труп нашли охотники-собиратели и приготовили из него пищу. 

Также среди костей было обнаружено сломанное орудие, вырезанное из оленьего рога. 

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Сегодня, 21:31
265
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