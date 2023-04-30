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Костанайцы собирают подписи против сноса своих домов
Уже в мае в областном центре утвердят три новых плана детальной планировки микрорайонов. Люди наняли юристов и готовы бороться с планами властей в суде. Они считают, что не смогут приобрести аналогичное жилье в другом районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atameken Business.
Байболсын Сатаев – один из тех, кто против строительства многоэтажек на месте частного сектора. В этот двухэтажный дом он вложил миллионы тенге и прекрасно понимает, что по рыночной стоимости элитное жилье у него никто не выкупит. В аналогичной ситуации – десятки человек. Жительница Костаная Гульнар Кальмагамбетова может потерять не только дом, но и бизнес – продуктовый магазин.
"Нормальный человек не уйдет отсюда, только если выкорчевывать и выкидывать так за борт жизни. Мы все окажемся за бортом жизни! Просто посмотрите, куда мы пойдем, где мы будем жить?", - говорит Гульнар Кальмагамбетова.
В этом году власти решили, что Костанаю пора придать современный вид и потому определили как минимум три микрорайона, частные дома в которых пойдут под снос. Аргументировали тем, что жилье ветхое и портит вид города. Но люди считают, что это не так.
"Люди год назад построили дом новый. Почему в 20 году людям дали разрешение на стройку? Вопрос. Коттеджи огромные строили, бизнес у людей. Оставят нас в покое пусть просто, оставят!",- сказала жительница Костаная Елена Трегуб.
Чтобы оставили в покое, несогласные со сносом наняли юристов и собирают подписи против. Говорят, что только в одном микрорайоне из 70 домов владельцы 60-ти уже подписались под документом.
"Я полагаю, что есть нарушения, мы о них говорили как на слушаниях, так и в обращениях люди указывали о нарушениях этих. Но пока они остались без ответа. Архитектура просто ограничилась формальным ответом о том, что планам по разработке и строительству ПДП быть", - сказал юрист Жаслан Байбазаров.
В управлении строительства же считают, что все необходимые процедуры для того, чтобы ПДП новых микрорайонов утвердили, соблюдены. Мол, частный сектор еще в 2020 году при утверждении генплана рассматривался как перспективный район для многоэтажной застройки. А несогласных с этим пообещали не трогать.
"Реализация данного ПДП никак не ущемляет конституционные права жителей. То есть если для строительства многоэтажного жилья частными застройщиками в случае несогласия продажи жителями своего имущества, они имеют право оставаться проживать в данном имуществе", - сказала заместитель руководителя управления строительства Костанайской области Динара Ихласова.
Принудительное изъятие жилья возможно только для госнужд. Но и тогда жителям пообещали, что будут выкупать дома по рыночной стоимости. Правда, люди уверены, что спокойно жить им никто не даст. После утверждения ПДП они намерены подать в суд.
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