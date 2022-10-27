Костанайцы с инвалидностью рассказали, как добиться успеха

Фото: Айжан Утевова

В Костанае прошла диалоговая площадка в формате TEDx с людьми с ограниченными возможностями. Мероприятие состоялось в рамках декадника осведомленности о проблемах людей с инвалидностью, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На встречу с успешными костанайцами с ограниченными возможностями пригласили студентов вузов.

"Истории этих людей будут мотивацией для студентов, чтобы они видели, с какими трудностями сталкиваются инвалиды, как они пришли к успеху, что их мотивирует. А для людей с особыми потребностями это будет показатель того, что их возможности далеко не ограничены, всё в их руках", - рассказала руководитель волонтёрского отдела молодёжного ресурсного центра Костанайской области Малика Манарбекова.

В работе диалоговой площадки приняли участие спортсмены, руководители НПО, бизнесмены. Предприниматель Андрей Зелевский – инвалид по зрению. Он уже несколько лет перерабатывает пластиковые отходы и изготавливает из них тактильную плитку.

"Я не уверен, что это ещё успех. Но то, что нужно не лениться и двигаться, – твёрдо знаю. Нужно просто жить, развиваться, невзирая ни на что. Как я занялся переработкой отходов? Мусор под ногами попадался, не могу, чтобы он просто валялся. Я и сейчас, если выхожу из подъезда, его убираю. Размышлял, что можно с этим мусором делать. Очевидно, что его нужно было перерабатывать. Сейчас делаю из вторичного полимера дорожно-тратуарную, фасадную плитку. У меня патент на изобретение – тактильно-наземные указатели. Вообще, для бизнеса предприимчивость нужна. А предприимчивость – это прежде всего рискованность. Сомнений в начале пути не было, а неудачи были, конечно. Они и сейчас бывают. Нужно их правильно просчитать и минимизировать", - делится своим успехом Андрей Зелевский.

Мужчина встречался с японской делегацией, которая высоко оценила его разработки и пожелала быть монополистом в этой сфере. Сейчас он ищет оптовые рынки сбыта и даже планирует расширить производство.

Другой участник конференции Данияр Биклеев - чемпион-паралимпиец. Несмотря на ДЦП, парень имеет в своей копилке 10 весомых медалей по паралёгкой атлетике. Пятикратный чемпион Казахстана по метанию ядра и призёр международных соревнований пришёл на встречу, чтобы своим примером показать молодёжи – нужно идти к своей мечте.

"Хочу замотивировать нынешнюю молодёжь. Хочу привить правильное понимание жизни. Чтобы те, кто младше меня, смотрели не на наркотики и алкоголь. Чтобы люди увидели, что нет в этом успокоения. Что это мимолётный кайф. А вот жизнь перед тобой, захотел – все двери открыты. У меня была мечта получить права, я с 15 лет хотел. Но мне говорили: ты что, с твоим диагнозом это не возможно. ДЦП ведь штука серьёзная. И родители иногда говорили: ну куда ты лезешь. А вот, пожалуйста, 1 августа я сдал на права. Езжу. В мечтах - свою машину приобрести. Ради таких моментов я думаю стоит жить", - откровенно признаётся спортсмен.

Его совет молодёжи – верить в свои цели, не опускать руки. Примерно о том же говорила и руководитель НПО для лиц с ограниченными возможностями Аруна Жаксагулова. До 17 лет она была вполне здоровым ребенком, пока не получила травму позвоночника, которая приковала её к инвалидной коляске. Врачи сказали, что у неё компрессионный перелом, она никогда не сможет ходить.

"Жизнь не может идти всегда прямой светлой дорогой. Если бы мы не знали бы сложностей, мы бы не понимали вкус победы. Всё, что происходит с нами, нас закаливает. Даёт силу, мотивацию. И сегодня перед вами я другая, я сильнее. Я поняла, что травма позвоночника – это ситуация, когда надо перестраиваться и жить по-новому. И я перестроилась благодаря моим родителям. Они мне были друзьями. Когда я смотрела на них, не могла плакать. И если даже плакала, старалась, чтобы они не видели. Сейчас я являюсь руководителем общественного объединения инвалидов, мы стали основателями появления в Казахстане красивейшего вида спорта – танцы на колясках. Через наш центр вернулись в жизнь тысячи людей, которые нашли себя в спорте, создали семьи, сделали карьеру. В жизни бывают испытания, в любой ситуации нужно уметь принять эту ситуацию. Потому что жизнь одна, её не перепишешь, её нужно жить дальше", - советует молодёжи Аруна Жаксагулова.

Проведение декадника осведомлённости было инициировано кафедрой психологии костанайского регионального университета в 2020 году. И спустя три года он набирает популярность среди его участников. За это время количество партнеров проекта выросло в несколько раз.

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