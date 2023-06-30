Костанайцев пытались завербовать на войну в Украине — прокуратура

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В прокуратуре Костанайской области сообщили о попытке поиска добровольцев для участия в вооружённом конфликте в Украине, передаёт BaigeNews.kz.

"На территории нашей области зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что такие действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна.

"В целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации, призываем не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях", - отметили прокуроры.

В прокуратуре уточнили, что в последнее время в социальных сетях активно размещаются материалы - публикации, видеосюжеты, посты, комментарии - относительно конфликта между Российской Федерацией и Украиной.

"Некоторые из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон. Некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что умышленное неправомерное участие граждан Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости её территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями (статьи 172, 174, 180 УК РК) и влекут лишение свободы до 10 лет.