Костанайцам объяснили пользу от единого часового пояса

В Костанае проведен круглый стол по разъяснению перехода на единый часовой пояс, передаёт BaigeNews.kz

Из столицы разъяснить мотивацию и особенности принятого решения прибыли депутат Мажилиса Парламента Еркин Абиль, который, кстати говоря, и был одним из автором депутатского запроса по этой теме, председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев и ученый биотехнолог Амир Куат.

Напомним, ранее было объявлено о принятии постановления Правительства, которым предусматривает переход страны на единый часовой пояс UTC+5 с 1 марта этого года. Такое решение основывалось на результатах работы рабочей группы, в состав которой входили ученые из различных сфер.

В мероприятии приняли участие заместитель Акима области Ринат Мухаметкалиев, члены Общественного совета Костанайской области, общественные деятели и представители бизнес-сообщества.

Стоит отметить, что одними из первых вопросы необходимости изменения исчисления времени поднимали именно активисты Костанайской области, поскольку местное время опережает "естественное" на 1 час 46 мин, рассвет в зимнее время происходит в десятом часу утра и данная рассогласованность напрямую влияет не только на необходимость раннего пробуждения и начала работы и учебы в темное время суток, но и на развитие различного рода заболеваний.

Депутат Мажилиса Парламента — Еркин Абиль отметил, что доводы ученых и подготовленный отчет убедили его, несмотря на то, что ранее он не поддерживал необходимость изменения часового пояса.

"Я сказал, давайте послушаем ученых", — отметил депутат.

Заместитель Акима Костанайской области — Ренат Мухаметкалиев, подчеркнул, что вопрос изменения часового пояса в Костанайской области является актуальным и затрагивает все сферы жизни граждан.

Купей Мальчубаева, общественный деятель, заслуженный врач-педиатр, ранее участвовавшая в инициировании изменения часового пояса для Костанайской области, поблагодарила за принятое решение и отметила, что особенно сложно текущее время сказывается на детях, к примеру, учащиеся младших классов на первых уроках в 8 утра должны изучать такие предметы, как математика, при этом, фактически в темное время суток вопреки своим биологическим ритмам.

Другой активист, Денисов Аркадий, также участвовавший в инициации изменений, подчеркнул:

"Циркадные ритмы – малознакомы для обычных граждан, это сугубо научная тема, и должна обсуждаться учеными. Наши дети на 2 часа раньше просыпаются, чем встает солнце. Все живое на Земле подчиняется Солнцу. Разница сказывается на психике и здоровье. Спасибо, что в конце концов добились".

Также, с поддержкой инициативы перехода на единый часовой пояс выступили Председатель общественного совета Серик Бектурганов и ⁠представитель Казахстанского союза родителей в Костанайской области — Давид Мамедов.