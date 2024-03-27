Костанайца едва не убило льдиной, упавшей с крыши многоэтажки
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В Костанае на автомобиль с крыши многоэтажки упала льдина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
Владелец машины – местный житель Василий Макаревский. Он приехал в магазин за хлебом и свой автомобиль припарковал с торца здания.
"Когда я вернулся, положил продукты на сиденье и сел в машину, примерно через секунду на автомобиль рухнула большая льдина. Еще бы мгновение, и меня бы убило этим! Пострадала левая часть машины: помяло крышу, водительскую дверь, оторвало зеркало", – рассказал мужчина.
Фото: tobolinfo.kz
Василий Макаревский сразу же вызвал полицию. Сотрудники полиции зафиксировали повреждения, в отделе мужчина написал заявление.
Автовладелец говорит, что полицейские пытались на месте дозвониться до ПКСК, но безуспешно.
"Льдина упала с крыши, я так думаю, потому что оттуда свисает ещё одна её часть. А если бы произошёл несчастный случай? А если это рухнет на человека?" – отмечает Василий Макаревский.
Оценку ущерба пока не проводили. Мужчина намерен наказать тех, чья халатность привела к печальным последствиям.
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