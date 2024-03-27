Костанайца едва не убило льдиной, упавшей с крыши многоэтажки

В Костанае на автомобиль с крыши многоэтажки упала льдина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Владелец машины – местный житель Василий Макаревский. Он приехал в магазин за хлебом и свой автомобиль припарковал с торца здания.

"Когда я вернулся, положил продукты на сиденье и сел в машину, примерно через секунду на автомобиль рухнула большая льдина. Еще бы мгновение, и меня бы убило этим! Пострадала левая часть машины: помяло крышу, водительскую дверь, оторвало зеркало", – рассказал мужчина.

Фото: tobolinfo.kz

Василий Макаревский сразу же вызвал полицию. Сотрудники полиции зафиксировали повреждения, в отделе мужчина написал заявление.

Автовладелец говорит, что полицейские пытались на месте дозвониться до ПКСК, но безуспешно.

"Льдина упала с крыши, я так думаю, потому что оттуда свисает ещё одна её часть. А если бы произошёл несчастный случай? А если это рухнет на человека?" – отмечает Василий Макаревский.

Оценку ущерба пока не проводили. Мужчина намерен наказать тех, чья халатность привела к печальным последствиям.