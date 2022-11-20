Костанайский пенсионер с именем Сайлау пошёл голосовать после уникальной операции на лёгких

Фото: Айжан Утевова

Мужчина говорит, что его назвали в честь парламентских выборов 1957 года, и с 18 лет он не пропустил ни одно важное политическое событие в стране.

Пациент Костанайской областной больницы Сайлау Саутпаев, несмотря на сложную операцию на лёгких, принял сегодня участие в выборах, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Костанайские врачи буквально вытащили мужчину с того света. В конце сентября он начал страдать от одышки и никто не мог понять, в чём дело. Сначала подозревали проблемы с сердцем, затем исключили пневмонию. Выявить, что пенсионер имел тромбоэмболию легочной артерии было очень тяжело. Это заболевание считается одним из тяжелейших острых сосудистых заболеваний и отмечается высокой летальностью. В Костанае операцию провели впервые, подключив пациента к искусственному кровообращению.

"Я находился на волоске от смерти, и врачи дали мне шанс на новую жизнь. Поэтому считаю, что раз у меня есть теперь будущее, я должен внести свой вклад и в будущее Казахстана. Поэтому решил проголосовать несмотря ни на что", - говорит пенсионер.

Имя Сайлау в переводе с казахского означает "Выборы". По признанию его обладателя, так его назвал родной дядя, который работал директором школы, а потом и председателем райисполкома.

"Я родился 5 декабря 1957 года, тогда проходили парламентские выборы. Это было очень важное событие для страны, а потому дядя сказал, что новорожденного назовём "Сайлау". Он даже отцу моему пригрозил, что если решат поменять имя, он снова пойдет в паспортный стол и сделает всё, чтобы меня звали Сайлау. Как с таким именем не ходить голосовать?", - смеётся мужчина.

Вместе с Сайлау Саутпаевым, правом отдать свой голос могут воспользоваться более 400 пациентов Костанайской областной больницы. Всего же в Костанайской области работают 18 временных участков для голосования. Они размещаются в больницах, санаториях, следственных изоляторах. В общей сложности в регионе работают 745 избирательных участков.