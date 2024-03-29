Костанайские врачи потеряли четверть зарплаты из-за отмены квалификационных категорий

Медики региона требуют вернуть положенные по трудовому законодательству доплаты и пишут обращения в соцсетях, в профсоюз и Минздрав, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Была категория и не стало

Проблема эта не новая, но ситуация сейчас накалилась до предела. А коллектив больниц раскололся на две части, и здоровой обстановку в медицинских учреждениях не назовешь. Дело в том, что до 2021 года получение категории врачами и медицинскими сестрами считалось едва ли не признаком хорошего тона. Для больниц действовали жесткие стандарты аккредитации, одним из требований которой было наличие категории у 80 процентов сотрудников. Понятно, что главные врачи медицинских организаций первыми ратовали за повышение квалификации своих работников. А теперь держатся за голову, не зная, как и на каком основании платить сертифицированным сотрудникам.

Свет на проблему пролили в отраслевом профессиональном союзе работников системы здравоохранения "SENIM". Именно сюда третий год в связи с отменой оплат пишут жалобы медики региона.

"Сам институт получения категории был отменен в январе 2021 года. И теперь огромная армия медицинских работников постепенно теряет свои категории. Их сертификаты становятся просроченными, потому что обновить их негде. И к 2025 году у нас не останется ни одного человека, который бы эти категории получил до 2020 года. Профсоюзы медработников настаивали, чтобы оплачивали даже по просроченным сертификатам. И в 2022 году совместно с Минздравом мы к такому соглашению пришли. Но ситуация с финансированием больниц ухудшилась, и многие из них лишились возможности оплачивать категории", - рассказывает председатель профсоюза Татьяна Булгацевич.

Сами главные врачи разводят руками и говорят, что у них есть обязательства доплачивать только по действующим сертификатам. А платежи по просроченным категориям, которые формально уже не имеют юридической силы, они откладывают на потом и обещают рассчитаться при наличии финансовой возможности.

Денег нет, но вы держитесь

Врачи Аркалыкской региональной больницы даже подали в суд на руководство, требуя доплачивать им за просроченные сертификаты категорий. Совместно с профсоюзом это требование отстояли, и было решено: работодатель обязан выплачивать за категорию, потому что это часть заработной платы. Но у крупного медицинского учреждения долгов и без того внушительный.

"Финансовой возможности у больницы оплачивать категории нет, и, к сожалению, всё осталось на своём месте. Вопрос не решится до тех пор, пока не решится проблема адекватного финансирования системы здравоохранения", - уверена Татьяна Булгацевич.

В процентном отношении врачи теряют примерно четвёртую часть от заработной платы. Если считать, что в среднем по стране она составляет 450 тысяч тенге, то медработники недополучают до 80 тысяч тенге ежемесячно. Но есть случаи, когда эта цифра гораздо больше, все зависит от квалификации сотрудника, наличия вредности, хирургической активности.

"В принципе, по средней зарплате по стране не так уж и мало медики зарабатывают. Но если забрали категории, соответственно, мы не получили того повышения, о котором говорили, о котором заявляли изначально со всех трибун для наших медицинских работников", - уверены врачи.

Возмущенные медики пишут посты в социальных сетях и требуют управление здравоохранения и Минздрав разобраться в проблеме. Травматолог с более чем 20-летним стажем Санжар Жагапаров работает в Костанайской детской областной больнице. Надбавку за категорию ему отменили в начале марта. Теперь зарплата врача за вычетом налогов составляет 230 тысяч тенге. Оставить государственное медучреждение и уйти в частную практику ему не позволяют врачебные принципы. Ведь он работает с детьми, а грамотных специалистов для приема и лечения этой категории населения отыскать сейчас очень сложно.

"Это настолько непродуманное и не согласованное решение было, мы были, честно говоря, шокированы, узнав, что института получения категорий медработникам больше не будет. Любое законное решение должно быть хотя бы логичным для начала, а потом уже понятным и справедливым. В данной ситуации, когда отменили институт категории, то должны были отменить надбавку у всех. А получилось так, что отменили сам механизм получения категории. У кого свидетельство закончилось, они получить доплату не могут. Но у кого действуют, они получают. И вот этим вызвано большое недовольство людей, внутри коллективов - раскол, А объяснение главных врачей, что не хватает финансов, мало кого устраивает, поэтому вы и видите обращения в соцсетях, обращения к нам, в министерство и даже более далёкие инстанции", - говорит председатель профсоюза медицинских работников Татьяна Булгацевич.

Теряют мотивацию

Булгацевич даже была на личном приеме у тогдашнего министра здравоохранения Ажар Гиният. Ей пообещали, что в скором времени выйдет нормативно-правовой документ, который будет регламентировать порядок получения категории. 24 января этот законопроект вышел из стен мажилиса, и у врачей затеплилась надежда. Но дальше – тишина.

"Сегодня это не просто статус, что ты врач высшей категории. Это ответственность, которую мы возлагали на медицинских работников с большим опытом. Они шли к тяжелым больным, их вызывали ночью на сложные операции. И они приезжали, потому что получали деньги дополнительно за свой высокий статус. Сейчас, когда всё уравнялось, ситуация стала ухудшаться. Это не просто удар по медработникам, это же удар ещё и по населению. Когда опытный врач говорит, почему я должен рисковать, завтра не дай Бог с больным что-то случится, он умрёт, меня начнут таскать по всяким судам. А люди потом жалуются, мол, в помощи отказали, потому что это следствие непродуманных решений. И поэтому мы настаиваем, чтобы этот институт вернулся. Потому что, во-первых, создаётся противоречие в трудовом кодексе, где есть положение о категориях, о квалификациях. Соответственно, теперь нам нужно просто вернуть это в Кодекс о системе здравоохранения, чтобы у нас был законный механизм подтверждения уровня квалификации медицинских работников", - считает Булгацевич.

Есть еще одна законодательная неувязка. Для врачей в этом году принят закон о профессиональных стандартах, где четко прописана необходимость категории. А по факту механизма ее получения нет. И врачи уверяют: дело ведь не только в деньгах. Медики лишились возможности проходить обучение и повышать свою профессиональную квалификацию.

"Эта категория как доказательство, что ты можешь больше, ты умеешь проводить тяжёлые и технологичные операции, что у тебя более сложный контингент пациентов, что ты проучился, получил знания. А сейчас отсутствие категории просто нивелировало возможность и мотивацию к получению этих навыков. Если сегодня в принципе не платят за профессионализм, у многих теряется мотивация, нет стимула получать эти компетенции. Хотя сегодня потребность в высокотехнологичных услугах просто огромная. Нам бы хотелось, чтобы наши медики осваивали их, но обучающие программы платные. Честно говоря, никто ведь не собирается учить наших медиков бесплатно. Люди сами должны какие-то финансовые ресурсы в себя вкладывать. В принципе, объяснимо, почему они хотят большую зарплату", - говорит Татьяна Булгацевич.

Категориям быть?

В управлении здравоохранения Костанайской области на все претензии врачей разводят руками. Решить проблему не в их компетенции.

"Данный вопрос мы уже озвучили на уровне министерства здравоохранения. Действительно, существует проблема по отмене категорий. Специалисты, которые не могут продлить свой сертификат либо категорию, остаются без оплаты. В прошлом году у нас сложилась устойчивая кредиторская задолженность в медицинских учреждениях, с нарастанием она шла. И позволять выплаты медицинским сотрудникам, у кого истек сертификат специалиста, мы не могли. Поэтому внутри медицинских организаций руководители проводили беседу с сотрудниками о том, чтобы отойти от этих выплат ввиду финансовой недостаточности медицинских организаций. Но нам, конечно, хотелось бы, чтобы эти категории вернулись", - отметил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Потянуть доплаты местный бюджет не в состоянии. Нужно, чтобы они были четко прописаны в тарифе ФОМСа. В министерстве здравоохранения сообщили, что категории врачам все же вернут. Но за счет чего будет производиться оплата, пока не ясно. В ведомстве сообщили лишь, что в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения" предусмотрено определение уполномоченным органом порядка присвоения и подтверждения уровней квалификации медицинских работников. 14 марта этого года закон одобрен. Но пока говорить о скором возвращении доплат за категории врачам не приходится.