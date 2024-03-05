Останется только российское? На сельхозярмарках Костаная может пропасть дешёвое местное мясо

С неожиданным препятствием в продаже мяса столкнулись сельчане Костанайской области, передает корреспондент BaigeNews.kz. Они регулярно принимали участие в сельскохозяйственной ярмарке-распродаже, которую периодически устраивает акимат. Ярмарка должна была стать местом, где сельские жители продают без посредников горожанам свою продукцию. Отсюда и гарантия низкой цены, так как не нужно платить за аренду торгового места, а спрос всегда большой.Только вот в этот раз механизм дал сбой. Продавцы мясом уверяют, что накануне им запретили торговать продукцией, если скот был забит не промышленным способом, а на подворье.

Жительница поселка Владимировка Светлана Ян мясо в этот раз привезти не смогла. Женщина побоялась, что будут проблемы с ветеринарной службой. Говорит, что для нее ярмарка всегда была способом продать выращенный скот выгодно и без посредников. Потому что рынки Костаная простым сельчанам не доступны, а перекупщики, что скупают мясо по деревням, берут его по дешевке. Но когда услышала, что скот нужно везти на убойный пункт, была возмущена.

"Чтобы привезти скотину на убой в город, нужно нанять грузовую машину. Не каждый возьмется перевозить животных, а потому берут дорого за услуги. Потом нужно заплатить убойному пункту, а затем нанять машину, чтобы отвезти мясо на ярмарку. Это ведь не просто так. Раньше мы на селе брали у ветврачей справки, приезжали на ярмарку, где работала выездная лаборатория, проверяли мясо, клеймили его и спокойно торговали. В этот раз нам отказали выдавать справки. Сначала якобы база зависла, а потом и вовсе не дали", - рассказывает Светлана Ян.

Сельчанка показывает на ряды мясников на ярмарке и говорит, что большинство из них – представители мясных магазинов или те, кто постоянно торгует на рынке. Женщина сокрушается, что вся продукция у них на прилавках куплена с личных подворий по низкой цене, а самим сельским жителям торговать в городе нереально.

"Как быть? Корма покупаем, сено добываем, а свою продукцию реализовать мы не можем. У меня есть что продать на забой, но я не рискнула приехать без справки, чтобы и ветеринарных инспекторов не подвести, и самой потом впросак не попасть. Ветслужба говорит: "правила такие". Но какие-то исключения надо делать. У нас-то перекупщики скупают мясо, а почему мы свою продукцию продать не можем? А еще здесь на ярмарке мало деревенской продукции, в основном российское мясо, ими сейчас все убойные пункты забиты. Поэтому и наше неохотно принимают", - говорит женщина.

Сельчанка Ольга Околот торгует на ярмарках уже более 20 лет. Приезжает для этого за 200 км в Костанай. Говорит, что накануне ветврачи обещали выдать справки как обычно, а перед самой ярмаркой база отказала в документе. В ее райцентре нет убойной площадки, а везти за 200 км в Костанай живой скот не выгодно.

"Мне транспорт обойдется минимум в 25-30 тысяч. Кто будет грузить скот, и потом мясо с убойного пункта? С грузчиками тоже нужно рассчитаться. А промышленный забой вообще крестьянам не выгодный. Они шкуру, головы, сбой забирают себе, а еще им нужно заплатить за услуги. И потом, свинину не принимают на убойные площадки. Что мне делать?", - возмущается женщина.

Свои расчеты привела и сельчанка Наталья Криулько. По ее словам, промышленный убой одной головы КРС стоит 28000 тенге, а свиньи – 10000. Эту сумму нужно добавить к транспортным и прочим расходам и тогда станет ясно, что мясо для конечного покупателя значительно станет дороже. При этом на ярмарке, организованной акиматом, продукцию продают по фиксированным ценам. Свинину, например, по 1700-1800 тенге за кг. Говядину – по 2200-2500 тенге за кг. И требование проводить убой на спецплощадках, по мнению сельских продавцов, закрывает им дорогу на ярмарку-распродажу.

"Власти должны найти компромисс. Чтобы и покупателю было хорошо, и тем, кто продает. Перекупщики берут говядину по 1900 тенге, свинину вообще по 1200-1300. А здесь можно выгоднее реализовать. Крестьянину сейчас очень тяжело. Корма дорогие, рулон сена 350 кг стоит 25 тысяч тенге. Если мы лишимся и этой площадки для продажи, вообще будет держать не выгодно скот", - говорит Наталья Криулько.

В костанайской областной территориальной инспекции комитета ветконтроля и надзора сообщили, что требование производить промышленный забой скота, который идет на реализацию, прописано в законе "О ветеринарии". Документ датируется еще 2002 годом. По правилам, скот должен пройти предубойный осмотр, а затем туши – послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу.

"Всего на территории Костанайской области функционируют шесть мясокомбинатов, 14 убойных пунктов и 21 убойная площадка. При этом в восьми районах области: Узункольском, Наурзумском, Жангельдинском, Федоровском, Камыстинском, Алтынсаринском отсутствуют объекты убоя. Вопрос необеспеченности объектами убоя неоднократно адресовался местным исполнительным органам, направлялись письма в районные и областной акимат Костанайской области", - сообщили в теринспекции.

Но проблема до сих пор так и не решена. Фактически, требования о промышленном забое есть, а механизмов для реализации закона не создано. Сельчане говорят, что будут вынуждены продавать мясо перекупщикам, а это значит, что низкой цены горожанам не видать.

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