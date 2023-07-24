Костанайские больницы берут лекарства и продукты для пациентов в долг

Фото: Рената Актаева

В сложном финансовом положении находятся 10 больниц Костанайской области, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Костанайская детская областная больница сейчас работает в режиме жесткой экономии: свет в коридорах включается только по необходимости, в кабинетах администрации даже в самую жару кондиционеры работают строго по часам. Долги лечебного учреждения по коммунальным платежам составляют около 200 миллионов тенге. За неоплаченное электричество уже налагался арест на счета больницы. Кредиторская задолженность перевалила за 630 миллионов тенге. В декабре прошлого года, когда в учреждение пришел новое руководство, она уже была почти 600 миллионов. Главный врач Нурлан Ержанов говорит, что виной всему – недостаточное финансирование со стороны фонда социального медицинского страхования.

"Нам очень сложно вылезти из долговой ямы в связи с тем, что тарифы за пролеченные случаи, которые нам оплачивает ФОМС, не соответствуют реальным расходам. Тем расходам, которые мы несем, вылечивая наших маленьких пациентов. ФОМС нам выделяет бюджет, которого хватает только на зарплату. Процентов 96-98 из ежемесячного финансирования у нас уходит на заработную оплату персоналу. Поэтому кредиторская задолженность тянется. Она и будет идти по гиперболе только вверх", - объясняет Нурлан Ержанов.

Зарабатывать сама больших денег больница не может: детям, как правило, все лечение предоставляется бесплатно. Дорогостоящих операций, как во взрослых клиниках, здесь не делают. Есть сервисные палаты, оплата за которые составляет всего 2 000 тенге в сутки. Плюс могут брать платные анализы с недообследованных в поликлиниках пациентов, но размер их оплаты, как правило, не превышает 500 тенге.

Помимо неоплаченных счетов по коммунальным услугам, больница должна порядка 75 миллионов тенге за медицинские изделия и препараты, а также продукты для питания пациентов в стационарах.

"Поставщики постоянно отправляют нам письма о том, что либо же товар не будут поставлять, либо готовы с нами судиться. Мы всем постоянно объясняем, когда у нас получается где-то сэкономить, стараемся рассчитаться. Бывает так, что хоть по 200-300 тысяч, но отдаем долги. Вообще, спасибо всем поставщикам за то, что они понимают, что это областная детская больница и многие ждут. Хотя суммы не маленькие. Но есть поставщики, которые уже отказываются нам поставлять до тех пор, пока мы не произведем оплату", - говорит главный врач учреждения.

Запас медикаментов еще есть, но врачи со страхом ждут того дня, когда поставщики могут перестать давать в долг. Руководство больницы говорит, что тарифы на лечение одного ребенка не всегда покрывают расходы. К примеру, на пациента педиатрического профиля из фонда социального медицинского страхования выделяется 100-150 тысяч тенге. Дороже всего, как правило, травматологические операции, лечение ожоговых больных. Там суммы могут доходить до 400 тысяч тенге.

"Но и это не большие деньги, если учесть, что по протоколу ребенок должен находиться у нас на лечении не менее 7 дней, а на деле бывает дольше. Мы же его не отпустим больным, особенно если ребенок из района. Есть такие моменты, когда ФОМС нам не оплачивает за фактически пролеченные исходы. К примеру, к нам недавно поступил ребенок с почечной патологией. По клинико-затратной группе тарифа лечение стоит 331 тысячу тенге. Но мы на этого пациента затратили 1 миллион 300 тысяч тенге. Миллион нам не оплатили. Конечно, пишем письма в ФОМС, просим денег. Вот кредиторская задолженность откуда берется. Мы миллионами тратим, а нам оплачивают просто по тарифу по клинико-затратным группам. Мы – люди в белых халатах, мы должны спасать детей. Как мы можем экономить на их здоровье? Мы этого морально себе не сможем позволить", - эмоционально объясняет Нурлан Ержанов.

Ситуацию обостряет и затянувшийся ремонт в здании детской областной больницы. Он идет уже третий год, параллельно проходят судебные разбирательства с подрядчиками. Все это время больница переезжает из корпуса в корпус. Сейчас она находится в здании бывшего ковидного госпиталя. И если раньше больница была рассчитана на 370 коек, то сейчас на 320. Минус 50 коек – это просевшее финансирование.

Саму методику расчета финансирования детских стационаров Нурлан Ержанов считает неверной. Сейчас используется так называемая линейная шкала, когда оплата идет по заранее определенному объему.

"Допустим, у нас запланировано на этот месяц 120 миллионов тенге финансирования. Но мы пролечили детей на 130 миллионов. А ФОМС нам оплачивают только 120. Или же у нас 120 стоит в плане, а мы пролечим на 100 миллионов, соответственно, нам оплачивают 100", - сетует Ержанов.

Без поддержки местных исполнительных органов, по мнению руководства больницы, из долговой ямы не выбраться. Лечебное учреждение уже обратилось в управление здравоохранения, где пообещали, что на ближайшей сессии маслихата рассмотрят заявку.

"Для того, чтобы мы могли себя комфортно чувствовать, необходимо хотя бы в два раза увеличить тарифы. Правда, я не думаю, что это будет. Но если это произойдет хотя бы на одну треть, уже эффект будет", - считает главный врач медицинского учреждения.

В аналогичной ситуации находятся 10 медицинских организаций Костанайской области. Как сообщили в костанайском филиале фонда социального медицинского страхования, кредиторская задолженность медицинских учреждений перед поставщиками по региону составляет порядка 3 миллиардов тенге. Основной удельный вес задолженности в этой сумме – за лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Это порядка 70 процентов. В Аркалыкской региональной больнице за коммунальные услуги, лекарства и продукты питания должны более 270 миллионов тенге. Не так давно были погашены долги за 2021 год. Сейчас составлен график погашения за поставки 2022 года.

При этом финансирование системы здравоохранения региона постоянно растет. Если в прошлом году на гарантированный объем медпомощи и пациентов, которые идут по ОСМС, было выделено 74 миллиарда тенге, то в этом году уже 88 миллиардов. Но в ФОМС подтвердили, что тарифы не учитывают всех затрат, которые несут больницы. В поликлиниках региона проблем с недостаточностью финансирования нет, потому что они получают деньги в рамках комплексного подушевого норматива.

"В основном задолженность числится за теми, кто оказывает стационарную помощь. Они получают за фактически пролеченных пациентов, поэтому если коечный фонд больницы составляет всего 100 коек, а наполняемость больницы 50 процентов, соответственно, они получают деньги за 50 коек, то есть половину от того, что они должны были пролечить", - поясняет заместитель директора Костанайского областного филиала Фонда социального медицинского страхования Сауле Аймухамбетова.

Из трех миллиардов тенге кредиторской задолженности львиная доля приходится на Рудненскую городскую больницу, Аулиекольскую, Аркалыкскую, областную взрослую и детские больницы.

"Из чего складывается кредиторская задолженность? В течение нескольких лет мы повышаем заработную плату нашим медицинским работникам, то есть среднему персоналу на 20 процентов и врачебному составу на 30 процентов. Но, к сожалению, тарифы за пролеченные случаи предусматривают ежегодное повышение от 11 до 14 процентов. То есть фактически они не покрывают те затраты, которые идут на фонд оплаты труда. Фактически от 80 до 90 процентов средств, которые зарабатывают медицинские организации, уходят на фонд оплаты труда. Соответственно, на 10 процентов развиваться медицинской организации очень сложно", - подтвердил руководитель областного управления здравоохранения Данияр Джандаев.

Этот вопрос, по словам чиновника, подняли перед министерством здравоохранения и фондом социального медицинского страхования. Джандаев выразил надежду, что в ближайшее время будет принято решение, которое позволит разрешить проблему.

В фонде соцмедстрахования по-другому смотрят на проблему. Здесь считают, что, прежде всего, необходим грамотный менеджмент в больницах, а также оптимизация, если часть коек в стационарах простаивает.

"Увеличение тарифов входит в компетенцию министерства здравоохранения, я не могу сказать, будет увеличение или нет. Но в соответствии с методикой формирования тарифов все затраты, которые несет медицинская организация, те же коммунальные услуги, они должны, конечно, учитываться при формировании тарифов", - считает Сауле Аймухамбетова.

В ФОМС также ответили на критику главных врачей по поводу линейной шкалы оплаты и случаев, когда лечение пациента обходится стационарам дороже, чем того требуют нормативы.

"Линейная шкала существует с 2013 года, поэтому говорить о том, что медицинские организации не знали о ней, не приходится. Она была еще до создания ФОМС. С этого года ввели линейную шкалу на консультативно-диагностические услуги. Потому что пошло очень большое потребление и в некоторых случаях оно было не обоснованное. Вы слышали о приписках, которые шли по этим услугам, поэтому министерство здравоохранения было вынуждено ввести линейную шкалу. Что касается затрат на лечение сверх нормативов, то согласно правил оплаты, если используются медикаменты, которые не входят в протокол лечения, до 15 числа следующего месяца стационары предоставляют нам полный пакет документов. После проведения проверки нашими специалистами мы рассматриваем вопрос комиссионно о выделении средств дополнительно", - добавила Аймухамбетова.

Осенью финансовые проблемы костанайских больниц могут еще больше усугубиться. Четыре медицинские организации имеют риск невыплаты заработной платы с сентября по декабрь. Как сообщил руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев, ФОМС выделит дополнительное финансирование больницам, однако они должны будут освоить эти деньги полностью, а значит, больше работать. Плюс рассматривается возможность выделения бюджетных средств на погашение коммунальной задолженности стационаров. Этот вопрос вынесут на ближайшую сессию областного маслихата