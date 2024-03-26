Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован

Инцидент произошел в Лисаковске. Горожанин явился на судебное заседание в состоянии алкогольного опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Судебное дело рассматривалось в сфере семейно-бытовых отношений. Житель города повторно выяснял отношения с супругой. На сам суд мужчина пришел в нетрезвом виде – по медицинскому заключению у него было опьянение средней степени, с концентрацией алкоголя 2,29 промилле.

В этой связи на него был составлен протокол об административном правонарушении. В совокупности ему было назначено наказание в виде административного ареста общим сроком 11 суток.

Постановление не вступило в законную силу.