Костанаец получил 10 суток ареста за брань в автобусе

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Нарушитель в автобусе нецензурно выражался, приставая к несовершеннолетней девушке в автобусе. Об этом сообщили в специализированном суде по административным нарушениям Костаная, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 22 мая 2023 года Я. привлечён к административной ответственности по статье 434 части 1 КоАП и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток", — говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.