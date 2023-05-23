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Сегодня, 09:24
185
185Фото: pixabay.com
Костанаец получил 10 суток ареста за брань в автобусе
Нарушитель в автобусе нецензурно выражался, приставая к несовершеннолетней девушке в автобусе. Об этом сообщили в специализированном суде по административным нарушениям Костаная, передаёт BaigeNews.kz.
"Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 22 мая 2023 года Я. привлечён к административной ответственности по статье 434 части 1 КоАП и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток", — говорится в сообщении.
Постановление не вступило в законную силу.
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