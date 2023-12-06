Кошмар в Косшы: акмолинцы опасаются наступления коммунального коллапса

Жители Косшы в Акмолинской области с наступлением холодов живут в страхе за свои жизни. В городе последние две недели периодически случаются перебои с электричеством. Акмолинцам приходится по несколько дней сидеть без света, тепла и воды. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

Жители Косшы бьют тревогу и молят городские власти о помощи. По их словам, городские электросети находятся в аварийном состоянии, и со дня на день в городе может произойти коммунальный коллапс.

"Ремонтные работы на РП-1, 2, 3, 4 летом не производились. Акимат не учёл, что город растёт не по дням, а по часам. Идёт очень большая нагрузка на сети. У нас очень много коттеджей обогреваются электричеством. Как правило, у частного сектора должно быть две линии электропередач: основная, на которой мы должны быть, и запасная или резервная. Наша основная линия уже сгорела, мы сейчас на резервной. И то там всё на честном слове держится. Если резервная линия полетит, весь город останется без электроснабжения", - рассказала редакции жительница 120 микрорайона Айкенже Альмуханова.

По её словам, последние две недели в городе очень сильно снизилось напряжение: лампочки стали очень тускло гореть, в домах стало сумрачно. Кроме этого, постоянно бывают скачки напряжения. В один из таких скачков у одного из соседей Айкенже Альмухановой сгорела почти вся техника: холодильник, телевизор, микроволновая печь и роутер.

Фото жителей Косшы.

В прошлые выходные акмолинцы и вовсе остались без света, воды и тепла на целые сутки.

"Если нет света в частном секторе, мы остаёмся без воды, тепла и света. Потому что у печки циркуляционные насосы не работают без электричества, водяные насосы тоже за счёт электричества работают. Наша вся жизнь зависит от электричества", - рассказывает Айкенже Альмуханова.

Но и это не самое страшное, чего опасаются жители Косшы. Оказывается, при отключении света, перестают работать циркуляционные насосы, что может привести к взрыву котла.

"У меня такая ситуация была в конце января. Но у меня только "рубашка" на печи лопнула, кипяток вылился. Это хорошо. А если сама печь взорвётся, угольки раскидает по всему дому. Там уже пожар начнётся. Недавно у соседки Рыскуль тоже рубашка на печи лопнула, тоже из-за отключения электроснабжения", - рассказала наша собеседница.

Поэтому жители частного сектора буквально дежурят у своих печей.

"Мы боимся взрыва котлов. Ночами не спим, сидим возле топки, охраняем печку. Бывает, вечером после работы делаем закладку печи, и в это время выключается свет. Мы вынуждены совками доставать горячий уголь из печи. Первый раз я не знала, начала водой заливать, огонь ещё больше начал пылать. Потом мне подсказали, что надо сухую землю сыпать. Теперь рядом с печкой держу ведро земли. Мы опасаемся за свои жизни. Если печь разорвёт, мы останемся без жилья", - поделилась Айкенже Альмуханова.

Также жители Косшы жалуются на плохую работу пожарной службы. Хозяин недавно сгоревшего дома Алмас Жумабеков винит пожарную службу в том, что он остался без крыши над головой. По его словам, при слаженной работе пожарных, стихию можно было бы локализовать.

"Долго ехали. Одна машина была без напора. Они не смогли локализовать пожар. Два гаража, двухквартирный дом сгорели. Гидранты находятся в 20 микрорайоне прямо по нашей улице, но пожарные поехали заправляться на Абылайхана. Они даже не знают, где расположены гидранты", - рассказал Алмас Жумабеков.

Уже стали нормой нарекания жителей Косшы на работу скорой помощи.

"Город Косшы - уже не посёлок и не совхоз. Почему тут будто одна скорая на весь Косшы? Позвонили в 00:28 часов. Скорая приехала в 02:20 часов. Я понимаю, если температура была, но у мамы давление и теряет сознание. Будто один врач с фельдшером и машина одна. Почему не развиваете медицину в Косшы? Тут тоже люди живут, и время идёт на минуты, секунды. Аким почему не принимает меры? Требуйте машины, водителей и врачей скорой помощи! Конечно, сейчас нет доверия у основной массы людей к медицине, потому что ждём врачей часами, записываемся аж за полгода потому что записи “полны”", - написала в соцсетях другая жительница Косшы Алиса Султан.

С оптимизмом - в будущее

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге для журналистов признал, что в Косшы есть проблемы по дефициту тепла.

"По городу Косшы сейчас у нас проектом предусмотрена новая котельная, которая будет генерировать 96 килокалорий в час. Сегодня потребность составляет около 50 килокалорий. Это с запасом на развитие города. На сегодня наша котельная вырабатывает только около 40 килокалорий", - уточнил аким.

Также он добавил, что ведётся работа по водоснабжению города и пообещал провести электросети, по которым будет обеспечиваться качественная электроэнергия.

На вопрос, почему жителям города приходится долго ждать скорую, Марат Ахметжанов ответил, что Косшы, по официальным данным, проживает 52 тысячи человек, но на самом деле – более 100 тысяч.

"Согласно нормативам на 10 тысяч человек предусматривается одна единица санитарного автотранспорта – машина скорой неотложной медицинской помощи. И в Косшы при реальной потребности в десяти скорых фактически имеется вдвое меньше", - объяснил глава региона.

Марат Ахметжанов рассказал, какая работа будет проводиться по улучшению качества жизни жителей города Косшы.

"В первую очередь мы должны остановить маятниковую миграцию. Сейчас мы заканчиваем генплан города Косшы. Планируется, что в 2038 году в городе будут проживать до 200 тысяч населения. Почему люди не прописываются в Косшы? Потому что нужно хорошее медицинское обеспечение, хорошие школы, хорошие центры досуга", - сказал аким.

Он сообщил, что уже в следующем городе в Косшы появятся новый физкультурно-оздоровительный комплекс и уникальный центр досуга.

"В этом году идёт строительство физкультурно-оздоровительного центра. Наверное, в следующем году закончим. Также я заложил фундамент строительства уникального центра досуга, культуры, оздоровления. Там библиотека, спортзал, кинотеатр. Аналогов этому центру нет во всём Казахстане. Оно будет построено в течение 14 месяцев. Строительство уже начато", - сообщил аким.

Также в этом году компания Viamedis планируют начать строительство в Косшы поликлиники на 1200 мест, которая соответствует всем уровням качества.

Кроме того, акимат Акмолинской области разрабатывает постановление правительства по пристоличной зоне, куда входит Косшы.

"У нас есть некоторые дороги, которые находятся в частной собственности. Сейчас стоит вопрос их передачи в коммунальную собственность, чтобы мы могли там нормальные дороги построить. Некоторые электросети тоже в частной собственности. Население иногда жалуется. Почему я плачу как юридическое лицо", - сказал аким.

Глава региона пообещал, что будет создавать лучшие условия для жителей Косшы.

"Я знаю, что не от хорошей жизни они все здесь в Астане находятся, мы создаём условия, чтобы они могли, по крайней мере, там нормально обучиться, проводить культурно-досуговые мероприятия, получать надлежащие медицинские услуги", - сказал аким.

Сегодня на сотовые номера акмолинцев поступило сообщение от ЧС о снижении температуры до -39 градусов по области. А это говорит о том, что печки в частном секторе начнут топить в разы сильнее, коттеджи на всю мощность подключат своё отопление, в многоэтажках больше начнут потреблять электричество. Остаётся надеяться, что никакого коллапса в эти морозы в Косшы не случится.