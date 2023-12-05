Более 20 акимам объявила выговор партия AMANAT

Комитет партийного контроля "AMANAT" объявил "выговор" 21 акиму районов и городов, а также восьми депутатам маслихатов за то, что они не проводят приёмы граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе заседания члены комитета обсудили актуальные вопросы работы общественных приёмных AMANAT. За год поступило более 80 тысяч обращений. Проведено свыше 20 тысяч приёмов, в которых приняли участие более 52 тысяч человек. Большая часть вопросов касалась социального обеспечения – 23,4%, ЖКХ – 19,5% и трудоустройства – 9,7%.

Как отметил председатель комитета партийного контроля, депутат мажилиса Павел Казанцев, непосредственный контакт с избирателями является непреложным условием эффективности работы государственных и партийных органов.

"Общественные приёмные партии есть во всех областях и районах. Это один из наиболее действенных механизмов реализации принципов "слышащего государства". Неиспользование или недостаточное его использование является не только серьёзной недоработкой и упущением, но прямым саботажем исполнения поручений главы государства. Если члены нашей партии – акимы, или, тем более, депутаты, теряют связь с населением, не слышат и не знают чаяний и интересов граждан, не хотят вникать в их проблемы, то мы должны реагировать максимально жёстко и принципиально. Нам с такими не по пути", – подчеркнул он.

Большое количество вопросов должны решаться на местном уровне, считает секретарь партии AMANAT Ержан Жилкибаев. По его словам, существуют прецеденты, когда граждане, не найдя правды в своем регионе, вынуждены ехать в столицу.

"Одна заявительница не могла получить свидетельство о смерти отца, и только после обращения к депутату мажилиса ей оформили документ. Другой пример, врач был незаконно уволен, и только после обращения в республиканскую общественную приёмную партии, она была восстановлена в должности. Вопросы регионального характера должны решаться на региональном уровне", – сказал он.

Руководитель республиканской общественной приемной AMANAT Алия Садырбаева считает, что каждый казахстанец должен иметь право попасть на приём к тому руководителю или депутату, к которому сам считает нужным.

"Общественные приёмные – это мост между центральными государственными органами, депутатами всех уровней и людьми. Мы даем им возможность встретиться с власть имущими напрямую. Поэтому человек должен иметь возможность записаться на приём к любому представителю власти по своему усмотрению", – сказала она.

По итогам заседания Комитет партийного контроля постановил, за непроведение приёмов граждан, либо систематические нарушения, объявить "выговор" 21 акиму районного уровня, а также 8 депутатам маслихатов.

В частности, к партийной ответственности привлечены: аким города Косшы Г. Касенов, аким Аккольского района Б. Абдрахманов, депутат Акмолинского областного маслихата Б. Акимов, аким Уилского района А. Казыбаев, аким Мартукского района М. Искаков, депутат Алматинского областного маслихата С. Адилханов, депутат Балхашского районного маслихата К. Байсын, аким Индерского района Д. Шамуратов, аким Курмангазинского района А. Жангалиев, депутат маслихата Самарского района Б. Рапеков, аким Жуалинского района Ж. Муртаза, аким Сарыкольского района М. Шымырбеков, аким Узункольского района А. Аужанов, аким г. Рудный В. Ионенко, депутат Жанакорганского районного маслихата К. Орынбасарова, аким района Г. Мусрепова Р. Анбаев, аким Акжарского района К. Калиев, аким Аккайынского района Р. Елубаев, аким Есильского района М. Мухамедьяров, аким Жамбылского района М. Оспанов, аким Кызылжарского района Ж. Садвакасов, аким района М.Жумабаева К. Омаров, аким Сауранского района М. Тангатаров, депутат Жетысайского районного маслихата А. Султанмурат, аким Бескарагайского района Т. Муратов, аким Жарминского района Ж. Байсабыров, аким г. Курчатов Б. Абдралиев, депутат Каражалского городского маслихата Д. Жаксыбеков, депутат Шымкентского городского маслихата Т. Султанова.