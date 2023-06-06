Кортеж грубо нарушил ПДД в Шымкенте. Оштрафованы 17 владельцев авто

Фото: МВД РК

Кортеж из 17 автомобилей грубо нарушил ПДД. Полицейские установили всех его участников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"В ходе мониторинга соцсетей полицейские Шымкента выявили видео, где кортеж автомашин на дорогах мегаполиса грубо нарушает ПДД. Сотрудники полка патрульной полиции установили всех участников кортежа, а именно 17 владельцев иномарок и привлекли их к адмответственности", — сообщили в МВД.

В результате в отношении трёх водителей Toyota Camry и пяти водителей Land Cruiser 200, двух водителей Lexus и двух водителей Kia, а также водителей Mersedes Benz и Jac составили протокол по статье 593 КоАП РК. По статье 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования" и за тонировку стёкол по статье 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" привлечены два водителя Toyota Camry. По статье 630 КоАП РК "Повреждение дорог и других дорожных сооружений" составили административный протокол в отношении водителя Mersedes Benz Е270.