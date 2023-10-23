Кортеж беспредельщиков на дороге задержали в Алматы

В Алматы задержали автовладельцев, грубо нарушавших ПДД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 13 октября патрульными нарядами специализированного батальона местной полицейской службы на проспекте Достык были замечены машины, которые передвигались, пренебрегая Правилами.

"В результате преследования правонарушители были блокированы. В отношении каждого из них составлены административные протоколы", - сообщили в полиции.

Водителю BMW M3 грозит лишение права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев по части 3 статьи 596 КоАП РК - “Выезд на полосу встречного движения”.

Водитель Hyundai по части 1 статьи 599 КоАП РК - “Проезд на запрещающий сигнал светофора” оштрафован на 10 МРП. Такой же штраф заработали водители Lexus и BMW M4 (часть 2 статьи 590 КоАП РК - “Без ГРНЗ”).

BMW M4 водворена на специализированную штрафстоянку.

Мужчина за рулём Mercedes-Benz ездил без страхового полиса (штраф 10 МРП), на авто была тонировка (штраф 5 МРП).

Водители машин BMW M6, Mercedes-Benz Е63, Mercedes-Benz AMG63S также оштрафованы на 5 МРП за нарушение правил маневрирования.

Три МРП придётся выплатить водителю Mercedes-Benz Е63 за нарушение правил проезда перекрёстков.

Водитель Porshe 911 Carrera GTS попался на том, что управлял машиной без прав, а также пересёк двойную сплошную линию разметки. Штрафы составили 20 и 15 МРП соответственно.