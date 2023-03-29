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Корректируем курс - политолог о послании президента Казахстана Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21
221

Корректируем курс - политолог о послании президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сформулировал чёткий курс для нового парламента и правительства. Так считает политолог, общественный деятель, кандидат исторических наук Адиль Сайлаубек, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодняшнее выступление президента перед парламентом, правительством и народом ответило на много наболевших вопросов. Если проанализировать все обращения главы государства за прошлые годы, можно отметить, что он систематически ставит важные социально-экономические задачи перед чиновниками. Сегодня мы видим, что из его поручений исполнилось, что ещё в процессе, а какие задачи так и не были реализованы. Я увидел, что основной акцент снова делается на партию Amanat и на Кошанова как на спикера. Им предстоит доказать, что они достойны к верховенству власти. Это трудная задача, тем более для новых депутатов. А ведь есть недовольства граждан и общественных деятелей во многих сферах", - отметил политолог. 

По его словам, отдельного внимания заслуживает часть послания президента, которое затрагивает целый блок проблем, в том числе и обеспечение защиты и социальной поддержки граждан.

"Это самое нужное в данный момент, так как определит дальнейшие развитие нашей страны. И пересмотр Стратегии развития Казахстана до 2050 года - тоже важно, так как сейчас во всём мире происходят кардинальные изменения, нам важно оставаться в таких условиях стабильными, корректировать свой курс так, чтобы обойти все возможные кризисы. Давайте не будем забывать, что когда эту программу приняли ещё при экс-президенте, мы жили в совсем другое время, в совсем другом мире. Парламенту и правительству нужно тесно работать друг с другом и, конечно же, с народом. Об этом и говорил Токаев в своём послании. Надеюсь, наши депутаты справятся", - добавил Сайлаубек.

Также президент не оставил без внимания сферы образования и здравоохранения.

"Он обозначил приоритеты. Действительно, развитие спортивной культуры и пропаганда здорового образа жизни - это важная часть процесса преобразования страны. Особенно детский спорт. Сейчас среди депутатов есть люди из сферы образования, есть спортсмены. Это соответствует курсу главы государства. Но стоит помнить, что если вас выбрали депутатом, вы должны не только быть экспертом в какой-то одной области, но и иметь компетенцию в разных областях, быть всесторонне развитым. Иначе пользы не будет никакой. Посмотрим, как будут работать депутаты, делать выводы можно только спустя время, когда их деятельность начнет приносить плоды", - резюмировал спикер. 

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Сегодня, 16:21
221
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