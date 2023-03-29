Корректируем курс - политолог о послании президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сформулировал чёткий курс для нового парламента и правительства. Так считает политолог, общественный деятель, кандидат исторических наук Адиль Сайлаубек, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодняшнее выступление президента перед парламентом, правительством и народом ответило на много наболевших вопросов. Если проанализировать все обращения главы государства за прошлые годы, можно отметить, что он систематически ставит важные социально-экономические задачи перед чиновниками. Сегодня мы видим, что из его поручений исполнилось, что ещё в процессе, а какие задачи так и не были реализованы. Я увидел, что основной акцент снова делается на партию Amanat и на Кошанова как на спикера. Им предстоит доказать, что они достойны к верховенству власти. Это трудная задача, тем более для новых депутатов. А ведь есть недовольства граждан и общественных деятелей во многих сферах", - отметил политолог.

По его словам, отдельного внимания заслуживает часть послания президента, которое затрагивает целый блок проблем, в том числе и обеспечение защиты и социальной поддержки граждан.

"Это самое нужное в данный момент, так как определит дальнейшие развитие нашей страны. И пересмотр Стратегии развития Казахстана до 2050 года - тоже важно, так как сейчас во всём мире происходят кардинальные изменения, нам важно оставаться в таких условиях стабильными, корректировать свой курс так, чтобы обойти все возможные кризисы. Давайте не будем забывать, что когда эту программу приняли ещё при экс-президенте, мы жили в совсем другое время, в совсем другом мире. Парламенту и правительству нужно тесно работать друг с другом и, конечно же, с народом. Об этом и говорил Токаев в своём послании. Надеюсь, наши депутаты справятся", - добавил Сайлаубек.

Также президент не оставил без внимания сферы образования и здравоохранения.