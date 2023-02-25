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Сегодня, 10:49
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100Фото: fishki.net
Коронавирусом за сутки заразились 94 казахстанца
Минздрав обновил данные по суточной заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 94 казахстанца, трое из них заболели бессимптомно, передаёт BaigeNews.kz.
Днём ранее речь шла о 98 заболевших.
На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 670 человек, из них в стационарах находится – 107 пациент, на амбулаторном – 1 563 пациент.
В тяжёлом состоянии находятся три пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре, на аппарате ИВЛ – один пациент.
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