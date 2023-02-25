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Лента новостей

fishki.net Сегодня, 10:49
100
Сегодня, 10:49
100
Фото: fishki.net

Коронавирусом за сутки заразились 94 казахстанца

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 94 казахстанца, трое из них заболели бессимптомно, передаёт BaigeNews.kz.

Днём ранее речь шла о 98 заболевших.

На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 670 человек, из них в стационарах находится – 107 пациент, на амбулаторном – 1 563 пациент.

В тяжёлом состоянии находятся три пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре, на аппарате ИВЛ – один пациент.

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#коронавирус #COVID-19 #Минздрав РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:49
100
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