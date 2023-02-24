COVID-19 выявили у 98 человек в Казахстане

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В министерстве здравоохранения опубликовали данные о заражении коронавирусной инфекцией за сутки, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным, в среду, 22 февраля, в Казахстане зарегистрировано 98 новых заражений коронавирусом.

На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 635 человек (–1 464+ и 171 КВИ-), из них в стационарах находится – 99 пациентов, лечение дома получают 1 536 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжёлом состоянии находятся три пациентa, состояние четырёх пациентов врачи оценивают как крайней степени тяжести. Ещё один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.