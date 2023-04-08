Фото: Коронавирусом за сутки заразились 83 казахстанца

Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане. В минувшие сутки 77 человек заболели ковидом с симптомами и шесть человек — без симптомов, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 860 казахстанцев, из них 180 находится в стационарах и 1680 лечатся дома под наблюдение врачей поликлиник.

В тяжёлом состоянии находится три казахстанца, ни одного нет в состоянии крайней степени тяжести и ни одного пациента на аппарате ИВЛ.