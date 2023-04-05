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vzsar.ru Сегодня, 08:13
73
Сегодня, 08:13
73
Фото: vzsar.ru

Коронавирусом за сутки заразились 73 казахстанца

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По информации ведомства, за минувшие сутки положительные ПЦР-тесты получили 73 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

На 5 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 834 человек, из них в стационарах находится - 175 пациента, на амбулаторном уровне - 1 659 пациента.

В тяжёлом состоянии находятся пять пациентов.

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Сегодня, 08:13
73
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