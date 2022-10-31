open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



pixabay.com Сегодня, 08:41
137
Фото: pixabay.com

Коронавирусом за сутки в Казахстане заразились 15 человек

В минувшее воскресенье врачи зарегистрировали 15 лабораторно подтвеждённых случаев заражения COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По информации министерства, на 31 октября лечение от КВИ продолжают получать 830 человек (–681+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся  77 пациентов, на амбулаторном уровне – 753 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся два пациента, в состоянии крайней степени тяжести - четыре пациента, на аппарате ИВЛ - один пациент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:41
137
Поделитесь:
Наверх