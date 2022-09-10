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Carl Court / Getty Images Сегодня, 16:52
66
Фото: Carl Court / Getty Images

Королём Великобритании официально провозглашён Карл III

Карл III официально стал королем Великобритании после того, как этот статус утвердил Совет по престолонаследию, который собрался в субботу в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Король автоматически получил титул после смерти королевы, поэтому церемония в Сент-Джеймсском дворце была данью традиции. На ней присутствовали первые лица государства, включая принца Уильяма и Лиз Трасс.

В Совет по престолонаследию вошли члены Тайного совета, который состоит из советников королевы — наиболее уважаемых и опытных бывших и действующих политиков. Всего их около 700, однако в церемонии приняли участие около 200 человек. Совет по престолонаследию утвердил Карла III королем, после чего первые лица государства подписали соответствующую прокламацию.

В числе тех, кто поставил свои подписи, были сын короля Уильям, который накануне получил титул принца Уэльского и стал официальным наследником, жена Карла III — королева-консорт Камилла Паркер-Боулз, недавно назначенная лордом-председателем Совета (возглавляет Тайный совет) Пенни Мордонт, премьер-министр Лиз Трасс.

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#мировые новости #Великобритания
Сегодня, 16:52
66
Журналист

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