Короче и дешевле: жители Кызылорды предложили министру транспорта новый проект дороги до Каспия

Жители Кызылординской области предложили министру транспорта свой вариант строительства прямой дороги на Каспий, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства посетил регион с рабочей поездкой. Почти все обращения граждан к нему так или иначе касались необходимости строительства дороги, которая напрямую свяжет Кызылорду с Мангистауской и Атырауской областями.

Общественность региона потребовала пересмотреть имеющиеся у министерства транспорта планы относительно новой трассы с учётом замечаний и пожеланий местных жителей.

Марат Карабаев на встрече сообщил, что министерство рассматривает концепцию большого проекта, который в рамках задачи по развитию

транспортного потенциала страны соединит запад Казахстана с центром страны, а оттуда с северными, восточными и южными регионами.

"Есть план строительства прямой дороги "Бейнеу-Шалкар" и далее через сёла Иргиз и Амангельды выйти на Аркалык. Сейчас завершается реконструкция республиканской автодороги "Костанай – Денисовка". Таким образом, новый проект соединит Костанайскую и Мангистаускую области республики. Это главная цель. Технико-экономическое обоснование проекта будет подготовлено в 2024 году, в 2025 году будет составлена проектно-сметная документация, а само строительство запланировано на 2026 год. Своевременной реализации проекта будет способствовать уже имеющаяся железная дорога между селом Бейнеу и городом Шалкар", - сообщил руководитель Минтраспорта РК.

Однако у местного населения есть своё видение развития проекта. Соглашаясь с общим устремлением к транспортной связанности регионов,

жители области предложили идею о прокладке будущей дороги по другому маршруту – через сёла Саксаульский и Бозой.

Это направление кызылординцы считают более рациональным и перспективным, так как оно охватывает несколько населённых пунктов, которым дорога даст шанс на укрепление и развитие. Кроме того, это решит вопросы создания придорожного сервиса. Немаловажно и то, что альтернативный маршрут минимум на 350 километров короче за счёт исключения длинного объезда между городами Аральск и Шалкар.

Обсуждение вопроса продолжилось в рамках личного приёма граждан. В ходе оживлённого разговора стороны пришли к договорённости провести в следующем году общественные слушания, где жителям региона представят на рассмотрение два варианта строительства новой трассы с прямым выходом на Каспийское море.

Пока же с юга на запад Казахстана можно добраться по участкам коридора "Западная Европа – Западный Китай" через Кызылорду, Аральск, Иргиз, Шалкар, Кандыагаш, Доссор и Бейнеу. Общее расстояние по дороге от Кызылорды до Актау составляет 2,2 тысычи километров. А по прямой два города разделяют немногим более тысячи километров.