Корь завезли в Актобе из Турции, заболели десятки человек

Корь завезли в Актобе из Турции, заразились уже 177 человек, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Диапазон".

Корь стала распространяться с 16 февраля, когда вирус выявили у пассажира, прилетевшего из Турции. За границей он контактировал с больным корью. Большинство заболевших – непривитые дети.

С 16 февраля в области выявили 251 человека с подозрением на корь, диагноз подтвердился у 177 из них. По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Мухтара Сербаева, более 70% заболевших – непривитые дети. Случаи кори регистрировали в Актобе, Шалкарском, Мартукском, Уилском, Алгинском, Айтекебийском и Хромтауском районах.

"Корь быстро передается от человека к человеку, поэтому ожидается рост. Высоким остаётся риск среди тех, кто не привит. 2459 детей в области не вакцинированы против кори", – рассказал Мухрат Сербаев.

Настораживает врачей и заболеваемость коклюшем. Им заболели 10 детей из Актобе, Алгинского, Мугалжарского и Хромтауского районов. Все эти дети не получали прививку от коклюша. Невакцинированных против коклюша детей в области 2518.