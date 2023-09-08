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Корь завезли в Актобе из Турции, заболели десятки человек

Сегодня, 06:50
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 06:50
Сегодня, 06:50
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Фото: BaigeNews.kz

Корь завезли в Актобе из Турции, заразились уже 177 человек, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Диапазон".

Корь стала распространяться с 16 февраля, когда вирус выявили у пассажира, прилетевшего из Турции. За границей он контактировал с больным корью. Большинство заболевших – непривитые дети.

С 16 февраля в области выявили 251 человека с подозрением на корь, диагноз подтвердился у 177 из них. По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Мухтара Сербаева, более 70% заболевших – непривитые дети. Случаи кори регистрировали в Актобе, Шалкарском, Мартукском, Уилском, Алгинском, Айтекебийском и Хромтауском районах.  

"Корь быстро передается от человека к человеку, поэтому ожидается рост. Высоким остаётся риск среди тех, кто не привит. 2459 детей в области не вакцинированы против кори", – рассказал Мухрат Сербаев.

Настораживает врачей и заболеваемость коклюшем. Им заболели 10 детей из Актобе, Алгинского, Мугалжарского и Хромтауского районов. Все эти дети не получали прививку от коклюша. Невакцинированных против коклюша детей в области 2518.

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