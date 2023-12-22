Корь выявили у 20 студентов колледжа в Петропавловске

Еще 20 случаев заболевания корью зарегистрировали среди студентов педагогического колледжа в Петропавловске. Первый факт в учебном заведении зафиксировали около двух недель назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Санврачи констатировали – половина юношей и девушек не были привиты.

"С подозрением на корь поступило 30 человек, из них 21 случай подтвердился лабораторно, шесть случаев отменены на диагнозы других инфекций острых дыхательных путей", - сообщил руководитель ДСЭК СКО Асет Жуматаев.

Уже излечились от кори и полсотни курсантов и преподавателей Академии Национальной гвардии. Чтобы не распространять инфекцию, в академии ввели ограничения. По словам санврачей, ситуация в учебном заведении уже стабилизировалась.