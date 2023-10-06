Копить, а не тратить 1,5 миллиона тенге на iPhone посоветовал глава Нацбанка казахстанцам

Глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказал, насколько нужно сейчас снизить порог достаточности, чтобы сделать доступной программу по изъятию пенсионных накоплений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Порог достаточности был повышен. Для того, чтобы этот же гражданин, выйдя на пенсию, получал достойные пенсионные выплаты. По порогу достаточности не нужно двигаться, иначе мы просто сами ухудшим положение наших пенсионеров", - указал Тимур Сулейменов.

Мотивировал он свою позицию тем, что нужно ставить во главу угла то, "чтобы человек, выйдя на пенсию, нормально жил, не имея заработной платы".

Он также советует казахстанцам больше копить и уметь в себе вырабатывать привычку не тратить в моменте.