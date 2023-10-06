Копить, а не тратить 1,5 миллиона тенге на iPhone посоветовал глава Нацбанка казахстанцам
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Глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказал, насколько нужно сейчас снизить порог достаточности, чтобы сделать доступной программу по изъятию пенсионных накоплений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Порог достаточности был повышен. Для того, чтобы этот же гражданин, выйдя на пенсию, получал достойные пенсионные выплаты. По порогу достаточности не нужно двигаться, иначе мы просто сами ухудшим положение наших пенсионеров", - указал Тимур Сулейменов.
Мотивировал он свою позицию тем, что нужно ставить во главу угла то, "чтобы человек, выйдя на пенсию, нормально жил, не имея заработной платы".
Он также советует казахстанцам больше копить и уметь в себе вырабатывать привычку не тратить в моменте.
"Современное общество нацелено на потребление, чтобы потратить, что-то новое вышло - купить, iPhone за 1,5 миллиона тенге, ещё что-то. Мне кажется, это не совсем правильно. Поэтому если есть излишек, мы должны его инвестировать, положить на депозит, положить на образовательный счёт для того, чтобы потом либо мы, либо наши дети имели лучшую жизнь. Так, что с пенсионными накоплениями то же самое, не нужно пытаться потратить всё в моменте, надо думать о старости. Мы, как молодое поколение, должны задумываться о тех, кто сейчас уже выходит на пенсию", - резюмировал глава Нацбанка.
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