Копбай, Ханшагуль, Лашын: педагогов из США нарекли казахскими именами

23 педагога прибыли из США для преподавания английского языка в 15 городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на американское посольство в РК.

"Когда американские участники программы "Фулбрайт" приезжают в Казахстан, они становятся частью местной культуры, и иногда даже получают казахские имена! Мы рады представить наших новых участников программы "Фулбрайт", которые проведут следующий год, преподавая английский язык и проводя исследования в более чем 15 городах по всему Казахстану!" - отмечается в Instagram-аккаунте посольства.

Посольство опубликовало фото педагогов с их реальными именами и именами, которыми их нарекли в Казахстане. Также указано, в какой город республики поедет каждый из них.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz)

Программа Фулбрайта предоставляет возможность студентам, учёным и специалистам пройти последипломное обучение, провести научные исследования или преподавать в университетах в США и других странах. Программа поддерживается государственным департаментом США.