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t.me/zemfiralive Сегодня, 17:41
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Сегодня, 17:41
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Фото: t.me/zemfiralive

Концерт Земфиры в Астане состоится

В Управлении культуры Астаны сообщили, что концерт Земфиры в городе состоится, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что власти якобы не дают разрешения на проведение выступлений Земфиры и группы ДДТ.

Руководитель агентства Concert Fusion Евгений Абрамов сообщил BES.media, отмена грозит концертам Димы Билана, Земфиры и ДДТ. А директор концертного агентства Eurostar Алексей Пучков, заявил нашим коллегам, что в этом году планировали провести концерты Максима Галкина, Леонида Агутина и Анжелики Варум и других крупных артистов, но "власти пытаются уговорить организаторов их отменить".

На странице Земфиры в Instagram сказано, что её концерт в Алматы состоится 18 августа, в Астане - 20 августа.

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Сегодня, 17:41
141
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