Концерт "Музыка без границ" прошёл в Астане

На сцене "Астана Опера" при поддержке Министерства культуры и информации состоялся оперно-симфонический концерт "Музыка без границ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Концерт открыл симфонический кюй "Кыз куу" Тлеса Кажгалиева, оркестр "Астана Опера" выступил под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина. Арию Семирамиды из одноименной оперы Дж. Россини Горячими исполнила Салтанат Ахметова. Баритон Динмухамед Кошкинбаев выступил с казахской народной песней "Япурай".

Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Петра Чайковского представил известный виолончелист Сергей Ролдугин. Завершил музыкальный вечер скрипач Павел Милюков, исполнивший Концерт №1 для скрипки с оркестром Д. Шостаковича.