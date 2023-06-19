Концерт Лепса отменили в Конаеве после обращения жителей к акиму города

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Концерт Григория Лепса в Конаеве после волны критики в соцсетях решили отменить, передаёт BaigeNews.kz. Казахстанцев возмутило обещание исполнителя оплачивать из вырученных денег российским военным по одному миллиону рублей за каждый уничтоженный в Украине танк.

Согласно афише, билеты на представление продавали от 50 тысяч тенге. Само выступление артиста было запланировано на 8 июля в роскошном загородном комплексе. Однако в понедельник, 19 июня, администрация заведения опубликовала на своей странице в Instagram сообщение о решении отказать исполнителю в предоставлении концертной площадки.

"Компания, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения", - говорится в сообщении.

Отметим, что за несколько дней до этого казахстанцы обратились к акимам Алматинской области и города Конаев с требованием отменить концерт музыканта. Они заявили, что не дадут артисту поддерживающему войну в Украине, выступать и зарабатывать в Казахстане.