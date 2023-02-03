Концепцию Единого закупщика электроэнергии реализуют в Казахстане

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3 февраля 2023 года Агентство по защите и развитию конкуренции провело расширенную коллегию по итогам деятельности в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заседание состоялось в онлайн-формате, в нем приняли участие представители администраций президента РК, общественных организаций, ассоциаций и руководители всех территориальных подразделений АЗРК. На Коллегии агентства по защите и развитию конкуренции его руководитель Омаров М.Т. сообщил о монополизации рынка электроэнергетики и принимаемых мерах по минимизации последствий.

В связи с необходимостью привлечения инвестиций в создание новых и модернизацию действующих мощностей производства электроэнергии в Казахстане будет реализована концепция Единого закупщика электроэнергии.

Монополизация электроэнергетического рынка создает новые риски, связанные с организацией торгов, распределением энергии и деятельностью Единого закупщика.

Так, анализ торгов электрической мощностью свидетельствует об отсутствии конкурентной борьбы между станциями. По итогам прошедших торгов, практически все 23 станции, за исключением одной Степногорской, представлены заявки по максимально допустимой цене (590 тысяч тенге/МВт.).

Этому способствовал факт отказа от конкурентной борьбы со стороны государственной станции ГРЭС-1, входящей в группу Самрук-Энерго, который последним из участников торгов представил заявку, реализовав только 48 процентов располагаемой мощности.

По данному факту результаты торгов изучаются на предмет наличия признаков картельного сговора между производителями электрической энергии.

Также у антимонопольного органа имеются вопросы к деятельности Единого закупщика мощности и электроэнергии у ВИЭ.

Если стоимость услуг по организации закупок электроэнергии у ВИЭ регулируется государством как услуга субъекта общественно-значимого рынка, то стоимость услуг в качестве Единого закупщика мощности государством не регулируется.

Более того, остаток средств потребителей мощности, не распределённый между станциями, рассматривается оператором как финансовый доход компании, что влечет взимание 20 процентов подоходного налога. Следовательно, потребителям мощности осуществляется неполный возврат средств с удержанием подоходного налога.

Далее в законодательстве отсутствуют обязательства самих энергоснабжающих организаций, выступающих потребителями мощности, по возврату полученных средств конечным потребителям электроэнергии – населению и предпринимателям.

Кроме того, сложилась практика размещения Единым закупщиком мощности средств потребителей мощности на депозитах до их возврата и получения вознаграждение по ним.

Учитывая риски картелизации торгов, злоупотреблений при распределении электроэнергии и в деятельности оператора, антимонопольный орган примет меры по обеспечению прозрачности проводимых торгов, публикации ценовых предложений и результатов, критериев распределения электроэнергии среди снабжающих организаций, регулированию стоимости услуг Единого закупщика и обеспечению полного возврата средств потребителям.