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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 17:32
39
Сегодня, 17:32
39
Фото: pixabay.com

Контроль за незаконным вывозом ГСМ усилят в Казахстане

Усилить контроль за незаконным вывозом ГСМ из Казахстана поручил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

На совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами участники рассмотрели эффективность действующих механизмов регулирования и отметили, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов (мазут, печное топливо, растворители).

Премьер-министр поручил министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами принять меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны, особенно в период проведения весенне-полевых работ.

На заседании также обсуждили ряд других актуальных вопросов нефтегазовой отрасли.

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#топливо #ГСМ #Премьер-министр #Алихан Смаилов
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:32
39
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