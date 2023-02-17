Контрафактный алкоголь производил житель Павлодара

Фото: polisia.kz

Контрафактный алкоголь изъяли оперативники в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 февраля при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП региона задержали машину Mitsubishi Pajero. При осмотре в салоне нашли 15 бутылок с содержащей спирт жидкостью объёмом пять литров каждая.

На складе в селе Павлодарское обнаружили 185 бутылок с аналогичным содержимым и четыре бочки объёмом по 100 литров, в которых находился спирт.

Образцы изъятой продукции направили на экспертизу.

В отношении 62-летнего жителя Павлодара заведены административные производства по статьям 282 и 283 КоАП РК.