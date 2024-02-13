Контейнеры горели на стройке в Астане

В Астане огнеборцы ликвидировали возгорание двух сорокотонных контейнеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны.

Два строительных контейнера загорелись в ЖМ "Пригородный" по улице Керамики-2. Сообщение об этом пожарные получили 13 февраля в 07:21 часов.

На место выехали 12 человек личного состава и две единицы техники ДЧС. На месте огнеборцы обнаружили, что огнем охвачены два сорокотонных контейнера, переоборудованные под бытовое помещение, на площади 30 квадратных метров на территории строительного объекта.

Пожар был локализован в 07:44 часов, спустя ещё 49 минут потушен полностью.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.