Контейнеры горели на стройке в Астане
Сегодня, 08:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
94
В Астане огнеборцы ликвидировали возгорание двух сорокотонных контейнеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны.
Два строительных контейнера загорелись в ЖМ "Пригородный" по улице Керамики-2. Сообщение об этом пожарные получили 13 февраля в 07:21 часов.
На место выехали 12 человек личного состава и две единицы техники ДЧС. На месте огнеборцы обнаружили, что огнем охвачены два сорокотонных контейнера, переоборудованные под бытовое помещение, на площади 30 квадратных метров на территории строительного объекта.
Пожар был локализован в 07:44 часов, спустя ещё 49 минут потушен полностью.
Сообщается, что жертв и пострадавших нет.
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте
- Пытаетесь заставить игроков умирать: Касаткина высказалась перед матчем с Рыбакиной
- Бывший премьер Нидерландов и его жена совершили эвтаназию
- Надо у меня сначала спрашивать: Роза Рымбаева опровергла информацию о разбирательствах в суде