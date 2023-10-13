Консультацию по налогам смогут получить казахстанцы по видеосвязи
Сегодня, 11:26
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Сегодня, 11:26Сегодня, 11:26
147Фото: КГД МФ РК
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК запустил пилотный проект, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что с 16 октября 2023 налогоплательщики смогут получить консультацию посредством видеосвязи.
В КГД отметили, что такие консультации будут для казахстанцев более удобными и быстрыми.
Чтобы получить услугу, нужно кликнуть на специальный Qr-код либо на ссылку "видеозвонок" на портале Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz либо в Salyqbot в Telegram.
Отмечается, что работать контакт-центр будет в будни с 9:00 до 18:30.
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