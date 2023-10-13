Консультацию по налогам смогут получить казахстанцы по видеосвязи

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК запустил пилотный проект, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что с 16 октября 2023 налогоплательщики смогут получить консультацию посредством видеосвязи.

В КГД отметили, что такие консультации будут для казахстанцев более удобными и быстрыми.

Чтобы получить услугу, нужно кликнуть на специальный Qr-код либо на ссылку "видеозвонок" на портале Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz либо в Salyqbot в Telegram.

Отмечается, что работать контакт-центр будет в будни с 9:00 до 18:30.