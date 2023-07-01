Конструктор автономеров предложили создать в Казахстане

Внедрить услугу конструктора госномеров для авто хотят в Казахстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня посетил и алматинский СпецЦОН. Совместно с МВД проделана большая работа в части внедрения услуги по продаже номеров повышенного спроса. Казахстанцы могут заказать такие госномера через портал электронного правительства и мобильное приложении eGov Mobile. Знаю, что сейчас происходит, и до меня доходит информация, что через какие-то каналы можно заказать зеркальный номер. Поэтому мы прорабатываем вопрос внедрения услуги конструктора госномеров. С такой функцией клиент может сам выбрать себе любые буквенные знаки номера. К примеру, первые три буквы своего имени. На данную услугу у нас имеется большой спрос", - написал Мусин в своём Telegram-канале.