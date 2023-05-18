Конституционный Суд проверяет законность постановления Верховного Суда

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Конституционный Суд проверяет конституционность нормативного постановления Верховного Суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт КС.

Конституционный Суд провёл заседание по обращению гражданина о рассмотрении на соответствие Конституции постановления Верховного Суда "О практике применения судами законодательства об усыновлении (удочерении) детей".

Интересы гражданина в ходе процесса представлял юридический консультант. По его информации, отсутствие заключения молекулярно-генетической экспертизы, подтверждающей отцовство в отношении усыновляемого ребёнка в соответствии с оспариваемым решением постановления ВС, послужило основанием для отказа суда в принятии заявления от его доверителя.

Заявитель считает, что данная норма превышает полномочия Верховного Суда, поскольку по мнению заявителя, Верховный суд вправе только разъяснять вопросы судебной практики посредством принятия нормативных постановлений, но не вправе устанавливать новые требования для обращения в суд.

Конституционный Суд заслушал позиции автора обращения, представителей Верховного Суда, генеральной прокуратуры, Уполномоченного по правам ребёнка, министерств просвещения и юстиции.

Итоговое решение Конституционного Суда будет опубликовано после рассмотрения дела, говорится в сообщении.