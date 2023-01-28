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Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки
Ирландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в среднем весе Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Чемпионат.
Макгрегор опубликовал в социальных сетях фото и видео, объяснив, что водитель автомобиля не смог его разглядеть из-за слепящего солнца. Также боец сообщил, что избежал серьёзных травм.
"Только что меня сзади ударила машина. Водитель, ослеплённый солнцем, меня не увидел и на полной скорости влетел в меня. К счастью, моё время ещё не пришло. Спасибо также борьбе и дзюдо. Знание, как правильно сгруппироваться, спасло мне жизнь", — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
Водитель автомобиля в итоге отвёз Конора Макгрегора домой. Макгрегор свой последний бой в UFC провёл в июле 2021 года, где проиграл Дастину Порье.
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