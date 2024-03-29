Конкурс по предоставлению земель площадью 210 тысяч гектаров отменили в Павлодарской области

Результаты проверок в сфере земельных отношений за 2022-2023 годы рассмотрели на коллегии прокуратуры Павлодарской области. Анализ показал на системность нарушений, в отдельных случаях усмотрены коррупционные риски, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены факты неиспользования земель по назначению, самовольного захвата участков, необоснованного продления договоров аренды, спекуляций, завышения показателей по возврату земель, несоблюдения градостроительных документов, включая генеральные планы в городах и проекты земельно-хозяйственных устройств в районах", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Работа уполномоченного органа - департамента по управлению земельными ресурсами области признана малоэффективной.

"Удовлетворяемость его исков составила всего 30 процентов, исполнение порядка 170 предписаний не проконтролировано, 70 процентов проверок завершены без нарушений, а по 168 участкам материалы не направлены в органы госдоходов, из-за чего в бюджет не поступили налоги на сумму более 20 миллионов тенге", - уточнили в ведомстве.

Прокурорами зарегистрировано и направлено в суд уголовное дело по факту злоупотребления властью, в дисциплинарном порядке наказаны 20 должностных лиц, из них пять за дискредитацию госслужбы, отменены конкурсы по предоставлению земель площадью 210 тысяч гектаров, а также три проекта детальной планировки.