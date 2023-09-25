Конкурс на тему охраны водных ресурсов объявили в Казахстане

Казахстанская Национальная федерация клубов ЮНЕСКО объявила о запуске творческого конкурса на тему "Охрана водных ресурсов" в рамках национальной социальной экокампании TURAQTY JOL, передаёт BaigeNews.kz.

Инициатива предоставит каждому участнику возможность выразить свои мысли, идеи и эмоции на тему важности сохранения, устойчивого использования и восстановления водных ресурсов посредством изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства.

TURAQTY JOL – это образовательная инициатива, направленная на воспитание у подрастающего поколения бережливого отношения к родному краю через привитие культурных, нравственных и экологических ценностей. Данная программа - продолжение успешно реализованных ранее трёх циклов проекта.

Конкурс открыт для участников в возрасте от 12 до 35 лет из всех регионов Казахстана. Участие в нём бесплатное.

Заявки принимаются до 30 октября. Ознакомиться с правилами творческого конкурса искусств “TURAQTY JOL” и зарегистрироваться можно здесь.

Главной целью конкурса является повышение осведомлённости общества о проблемах водных ресурсов, акцент внимания на их уязвимости и важности разумного потребления, а также воспитаниё молодёжи путём продвижения экологической культуры и популяризации Целей в области устойчивого развития.

Конкурс проводится по трём номинациям:

Художественная номинация – "БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БУДУЩЕЕ ВОДНОГО МИРА"

Номинация прикладного искусства – "ФОРМА ВОДЫ В ИСКУССТВЕ"

Номинация графического дизайна и фотографии – "ГРАФИКА ВОДНОЙ ГАРМОНИИ"

Организаторы уверены, что проект сможет внести значительный вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития и поддержать разные категории жителей Казахстана в их стремлении сделать экологическую обстановку в стране лучше.

Проект реализуется совместно с Ассоциацией деловых женщин Алматы при поддержке Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы и акимата Алматы.