Конкурс на лучшую юрту провели в колонии Павлодара

В учреждении №45 средней безопасности КУИС МВД РК провели конкурс среди осуждённых на лучшую юрту, собранную из подручных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В конкурсе приняли участие девять отрядов. Каждый представил своё изделие.

Юрты изготовлены из проволоки, гипса, спичек, бумаги, войлока, дерева и картона. Кто-то сделал только внешний макет, а кто-то позаботился и о наполнении убранствами.

На создание изделия осуждённым была дана ровно неделя. Конкурс приурочен к празднованию Наурыз мейрамы.

"По результатам конкурса первое место одержал отряд №3, осуждённые которого смастерили юрту из чистого дерева. Второе и третье место досталось отрядам №7 и №4. Осуждённым вручены наборы для бритья и канцелярские принадлежности", – сообщили в КУИС.

В период празднования Наурыза во всех колониях региона запланированы культурно-массовые и спортивные мероприятия для осужденных.





