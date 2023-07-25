- Дизтопливо станет дешевле для фермеров в Казахстане 20:59 74
- Замглавы Национального центра экспертизы Байгабулова подозревают в получении взятки 20:37 144
- Конкурс грантов в Казахстане: на какие специальности самый большой спрос 20:01 266
- Йогой начали заниматься осуждённые в колониях Карагандинской области 19:42 278
- Разыскиваемых иностранцев не всегда будут арестовывать в Казахстане 19:29 326
- Хлопком по спине не поможешь: хирург рассказал какие предметы часто проглатывают дети 19:10 450
- Информация о ликвидации 9 действующих банков не соответствует действительности - АРРФР 19:04 276
- Поставку зараженных томатов из Казахстана в Россию прокомментировали в Минсельхозе 18:34 314
- Двухлетняя девочка упала в туалет во дворе дома и погибла в Уральске 18:34 353
- Турецкий беспилотник Anka испытывают в Казахстане 18:22 372
- Как работает морг Института судебных экспертиз в Астане 18:10 363
- Об угрозе селей и паводков предупредили жителей Алматинской области 18:00 302
- В TikTok добавил возможность публикации текстовых постов 17:51 285
- LVMH стала премиальным партнёром Олимпийских игр в Париже 17:42 315
- Сообщник Мухтара Аблязова вернулся в Казахстан 17:26 421
- Доставлены 42 человека: полицейские пресекли массовую драку подростков в Караганде 17:11 408
- Казахстанец, ставший одним из лучших учителей мира, рассказал как изменилась его жизнь 17:00 561
- В минуту через платежные системы Нацбанк проводятся операции на 5,6 миллиарда тенге 16:55 308
- Лесные пожары бушуют в трёх провинциях Турции и в Греции 16:38 351
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 16:20 786
- Мобильное приложение для владельцев животных и покупателей согыма запустили в Казахстане 16:00 393
- Казахстанские школьники выиграли четыре медали на международной олимпиаде по химии 15:40 450
- Пять иностранцев незаконно пересекли границу Казахстана 15:23 386
- 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам: глава государства принял министра обороны 15:17 297
- ИИ научили определять дипфейки по "отсутствию крови" 14:50 365
- Актюбинец разбил бокал о голову девушки-бармена 14:44 703
- В Жанаозене запрещённые религиозные книги продавали в торговых центрах и на базарах 14:39 351
- Нечестные госзакупки почти на 250 млн тенге провели чиновники Мангистау 14:33 636
- "Мы должны развивать детско-юношеский спорт" - министр спорта о проведении ЧМ в Казахстане 14:20 400
- Приобретение Kcell рассматривают два покупателя 14:12 419
- Будут ли в Казахстане строить АЭС – ответ главы Минэнерго 13:45 411
- 300 семей воспользовались услугами туроператоров по программе Kids go free 13:35 325
- Ребёнок выпал из окна детского сада в ВКО 13:12 532
- Перекрывшим дорогу жителям дач в Конаеве пояснили причину отключения света и воды 13:10 349
- В фонтане Шымкента утонул ребёнок 12:58 439
- Житель Шымкента сбросил тело брата в уличный туалет, а сверху построил сарай 12:31 1167
- Глава Минздрава высказалась, может ли студент-изверг из хосписа стать врачом 12:15 1352
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 12:00 420
- Почти на 30 процентов выросло производство авто в Казахстане 11:50 463
- Опасное лето-2023: Учёные назвали температурный предел, который может выдержать человек 11:34 467
- Служба госохраны больше не обеспечивает безопасность Нурсултана Назарбаева 11:13 602
- Задержан экс-заместитель главы управления пассажирского транспорта Алматинской области 11:00 545
- Самосуд над вором устроили жители Туркестанской области 10:58 401
- Деньги выделены в полном объеме, а больницы не построены - премьер о проекте "Ауыл – Ел бесігі" 10:45 397
- Жительница Карагандинской области обвиняет медиков в смерти сына 10:18 593
- Детские аттракционы за год подорожали почти на четверть в Казахстане 10:05 387
- Почти 70 казахстанцев погибли на работе за три месяца 09:44 447
- В Павлодарской области продали российскую пшеницу под видом казахстанской 09:23 590
- Руководителя управления охраны окружающей среды Астаны подозревают в коррупции 09:09 555
- В Греции горят курортные острова, власти эвакуируют туристов и жителей 08:41 494
- Объявленному в розыск Бейбуту Шуменову вынесли "вердикт" в США 08:15 13957
- Головкин возвращается на родину 07:43 581
- Павлодарцев напугали разбросанные у больницы шприцы 06:11 553
- Грету Тунберг оштрафовали на $144 за неповиновение полиции 05:30 530
- "Это ужас!": жительница Актау пристыдила отдыхающих у моря 04:54 727
- В ЗКО мужчину укусил каракурт 03:25 661
- Путин запретил россиянам менять пол 02:09 686
- Шымкентцы спасаются от жары, ночуя на футбольном поле 01:27 1035
- Участок под второй аэропорт зарезервировали под Астаной 00:40 587
- Стало известно, какое наказание грозит Бейбуту Шуменову 24.07.2023 1411
- Дело Айганым Боташ: защита заявила о незаконности отзыва у врачей сертификатов 24.07.2023 750
- "Ударил в один глаз, потом во второй" – бизнесмен обвинил депутата в избиении 24.07.2023 660
- Из-за проблем с визами "Тобол" не может поехать на тур Лиги конференций в Швейцарию 24.07.2023 805
- "Могут прийти новые инвестиции" - эксперт о заявке Казахстана на проведение ЧМ по футболу 24.07.2023 634
- Температурный рекорд: в Европе потеплеет до плюс 46 градусов 24.07.2023 584
- Исторический успех: сборная Казахстана стала первой на чемпионате Азии 24.07.2023 681
- Сухая трава горит возле Степногорска 24.07.2023 556
- Казахстанка установила рекорд на чемпионате мира по плаванию 24.07.2023 1258
- Дорожные знаки, остановки, детские городки: как меняется жизнь в дачных массивах в области Абай 24.07.2023 621
- Почему дикие животные продолжают массово гибнуть в фермерских траншеях 24.07.2023 672
- Костанайские больницы берут лекарства и продукты для пациентов в долг 24.07.2023 2007
- Электрика убило током в Жанаозене 24.07.2023 599
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1383
- Подпольные игорные заведения работали в центре Кызылорды 24.07.2023 578
- Медведь напал на мужчину в СКО 24.07.2023 768
- Хирург из Шымкента рассказал, как спасает людей с тяжёлыми болезнями сердца 24.07.2023 884
- Слухи о задержании замакима ЗКО прокомментировали в Антикоре 24.07.2023 631
- Больше тысячи сотрудников резервата "Семей Орманы" требуют обещанного повышения зарплаты 24.07.2023 14653
- Нацбанк выпустил в оборот новые коллекционные монеты 24.07.2023 530
- КНБ задержали группу, помогавшую школьникам обмануть систему на ЕНТ 24.07.2023 647
- LOADING...
Конкурс грантов в Казахстане: на какие специальности самый большой спрос
94 тысячи абитуриентов подали заявки для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.
В прошлом году было принято 80 тысяч заявлений.
Самым популярным городом среди будущих студентов стал Алматы, 38 тысяч человек выбрали его местом, где они планируют грызть гранит науки. 18 тысяч заявлений принято для обучения в столичных учебных заведениях, шесть тысяч человек собираются учиться в университетах Шымкента.
"По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным – больше всего заявлений поступило на такие направления как "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии". Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих стоматологов, дипломатов, юристов и учителей", - сообщил министр.
Решение о присуждении грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия, в состав которой входят депутаты парламента РК, представители государственных органов и общественных организаций.
Все заседания планируют провести до 10 августа. Зачисление в вузы завершится до 25 августа.
-
Trend news
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 16:20 769
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 12:00 418
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1383
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 1578
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 636
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1066
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1275
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 4481
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 969
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1381
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 2425
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1166
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1050
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1020
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1210
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2031
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1013
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1191
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1464
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1382
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1164
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14250
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1089
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2728
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1626
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2079
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2437
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2118
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 19487
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2035
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1836
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2710
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2116
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6814
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2381
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7905
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1974
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2744
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2161
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2306
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29297
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4502
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2154
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7572
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3482
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2687
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3069
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3392
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2448
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2586
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3403
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6549
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2864
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2423
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5680
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5576
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3849
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4082
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2657
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4375
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3860
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2887
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2746
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2792
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14309
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3411
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2828
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3761
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4721
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3635
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3966
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3320
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3902
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4475
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3971
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3781
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3307
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4327
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2757
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5633
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 720
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1102
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1290
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1129
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1318
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1631
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1718
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1745
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1989
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2184
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1893
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2204
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2424
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2455
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2535
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2514
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2640
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2724
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2826
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2419
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2875
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3057
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2421
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2718
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2916
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2684
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2587
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2809
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2433
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3165
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2705
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2763
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3741
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3008
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2865
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2906
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2761
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2660
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2513
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2831
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3337
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2966
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2918
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5022
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3084
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3937
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4803
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3317
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3660
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40662
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3058
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4362
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3673
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3476
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4371
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3802
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3814
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4284
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4360
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4689
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5302
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6359
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4963
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4532
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4562
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4329
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5481
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6401
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5695
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4801
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4274
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5258
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4155
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4566
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4612
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5067
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5135
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4445
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5355
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5309