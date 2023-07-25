Конкурс грантов в Казахстане: на какие специальности самый большой спрос

Фото: пресс-служба Миннауки и высшего образования РК

94 тысячи абитуриентов подали заявки для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.

В прошлом году было принято 80 тысяч заявлений.

Самым популярным городом среди будущих студентов стал Алматы, 38 тысяч человек выбрали его местом, где они планируют грызть гранит науки. 18 тысяч заявлений принято для обучения в столичных учебных заведениях, шесть тысяч человек собираются учиться в университетах Шымкента.

"По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным – больше всего заявлений поступило на такие направления как "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии". Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих стоматологов, дипломатов, юристов и учителей", - сообщил министр.

Решение о присуждении грантов принимает Республиканская конкурсная комиссия, в состав которой входят депутаты парламента РК, представители государственных органов и общественных организаций.

Все заседания планируют провести до 10 августа. Зачисление в вузы завершится до 25 августа.