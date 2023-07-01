Конфликт в автобусе обернулся поножовщиной в Алматы

Фото: polisia.kz

Ранение получил 26-летний алматинец в результате конфликта с пассажирами автобуса, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в полиции, уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 293 УК РК - "Хулиганство", оно расследуется УП Бостандыкского района.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин, 1991 и 1992 годов рождения.