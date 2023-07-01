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Сегодня, 20:19
427
427Фото: polisia.kz
Конфликт в автобусе обернулся поножовщиной в Алматы
Ранение получил 26-летний алматинец в результате конфликта с пассажирами автобуса, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в полиции, уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 293 УК РК - "Хулиганство", оно расследуется УП Бостандыкского района.
По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин, 1991 и 1992 годов рождения.
"По предварительным данным, колотое ранение 26-летний алматинец получил в результате конфликта с пассажирами автобуса. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Расследование продолжается", - уточнили в полиции.
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