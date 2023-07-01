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polisia.kz Сегодня, 20:19
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Сегодня, 20:19
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Фото: polisia.kz

Конфликт в автобусе обернулся поножовщиной в Алматы

Ранение получил 26-летний алматинец в результате конфликта с пассажирами автобуса, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в полиции, уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 293 УК РК - "Хулиганство", оно расследуется УП Бостандыкского района. 

По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин, 1991 и 1992 годов рождения. 

"По предварительным данным, колотое ранение 26-летний алматинец получил в результате конфликта с пассажирами автобуса. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Расследование продолжается", - уточнили в полиции.

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Сегодня, 20:19
427
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