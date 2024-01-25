Конфликт сельчан с инспекторами "Охотзоопрома" прокомментировали в Минэкологии

Конфликт между местными жителями и инспекторами "Охотзоопрома" в Улытауской области прокомментировал комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, передаёт BaigeNews.kz.

Конфликт произошёл 16 января 2024 года при проведении регулирования численности сайгаков вблизи посёлка Кызылжар Жанааркинского района, отметили в комитете.

"Регулирование численности в данном районе проводилось охотником согласно заключенному договору с применением метода — отстрел в ночное время суток с применением автотранспорта и дополнительных источников света. Соответственно, добор подранков осуществляется на утро в ходе объезда территории, где производилось регулирование численности сайгаков. (...) Однако в ходе конфликта местные жители не дали возможности собрать туши сайгаков. По их требованиям данные туши были сданы в отдел полиции Жанааркинского района", — указывается в пресс-релизе ведомства.

По данному факту ведётся следствие.

Поясняется, что биологическим обоснованием допускается отход подранков в размере 10% (ранее — до 18%) от общего количества изымаемых особей. Выбракованные туши подлежат утилизации при их нахождении.

В комитете отметили, что регулирование численности сайгаков является вынужденной мерой, не несущей коммерческой выгоды государству.

"Все средства, затраченные на услуги охотников, компенсируются за счёт реализуемых мясокомбинатам отстрелянных туш сайгаков для их дальнейшей переработки и реализации населению страны", — пояснили в комитете.