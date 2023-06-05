Конфликт из-за домбры в самолёте - депутаты мажилиса требуют объяснений

Фото: instagram/tleutai.aisholpan

Конфликт из-за домбры, произошедший в аэропорту Алматы между поэтом-айтыскер Айшолпан Тлеутай и сотрудниками авиакомпании Fly Arystan, стал предметом обсуждения в мажилисе. Депутат Ринат Заитов потребовал объяснений от Мининдустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz.

Айтыскер Айшолпан Тлеутай на своей странице в Instagram опубликовала пост о том, что её не пускали на борт самолёта Fly Arystan, направлявшегося в Астану, с национальным музыкальным инструментом, дёргали, вырывали домбру из рук.

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Недовольство случившимся выразил и депутат Заитов.

"Во-первых, кажется, что авиакомпании намеренно строит план против казахских национальных инструментов. Внутри домбры нет ни одного металла. В ней нет ничего, кроме овечьего кишечника и сосновой древесины. Никакого вреда. Во-вторых, как говорит поэт Кадыр Мирза Али, домбра - это зеркало нашего государства. Передайте привет авиакомпаниям. Есть 4-5 казахских национальных инструментов. Разрешите им попасть на борт самолёта", - сказал депутат.

В случае, если разрешение не будет выдано, он предложил пригласить в аэропорты Астаны и Алматы тысячу домбристов, чтобы те играли кюй "Адай" и умоляли.