"Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента

Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента, передает BаigeNews.kz. Журналисты поинтересовались у него, за кого он отдал свой голос.

"Кому я передал власть добровольно, знаете, да? Я тогда еще сделал свой выбор. Выбор до конца. Я хочу от себя еще сказать, что нашему народу сейчас очень нужно единство. Независимость есть, государство построено, столица построена под моим началом. Но еще нужно много работы", - ответил Назарбаев.