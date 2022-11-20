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"Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента Сегодня, 12:16
1310
Сегодня, 12:16
1310

"Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента

Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента, передает BаigeNews.kz. Журналисты поинтересовались у него, за кого он отдал свой голос. 

"Кому я передал власть добровольно, знаете, да? Я тогда еще сделал свой выбор. Выбор до конца. Я хочу от себя еще сказать, что нашему народу сейчас очень нужно единство. Независимость есть, государство построено, столица построена под моим началом. Но еще нужно много работы", - ответил Назарбаев.

В Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

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#выборы в президенты #Назарбаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:16
1310
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